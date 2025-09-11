Matteo Mandorlini, il jolly del Ravenna: "Dopo il gol al Bra, non ho capito più nulla"

Domenica scorsa contro il Bra, Matteo Mandorlini ha segnato la sua seconda rete in giallorosso, dopo quella della passata stagione in serie D, in occasione nella vittoriosa trasferta di Fiorenzuola. Entrato sul 2-0, ha visto da vicino il possibile ribaltone (gol del Bra e rigore sbagliato da Lionetti), prima di firmare il gol del 3-1.

Mandorlini, può descrivere la gioia? "Quando ho visto la palla entrare, non ho capito più niente. Una gioia immensa. In carriera mi era già capitato anni fa a Padova. Rientravo da un lungo stop per infortunio e andai a rete. Per un attimo ho perso il lume della ragione, ma credo sia sinonimo di felicità. Mi sono tolto la maglia; l’ammonizione è stata inevitabile". Una bella soddisfazione, da condividere?

"Sono a casa mia, questa è la mia città, mio fratello Davide è il direttore sportivo, insomma è una bella responsabilità. Ed è anche una bellissima cosa. Come fare gol sotto la curva dei nostri tifosi".

Felicità comprensibile, anche perché il ‘suicidio’ è passato vicinissimo. Cos’è successo?

"Per un calo di tensione di un minuto, abbiamo rischiato di buttare via una partita già vinta. Ad una squadra esperta e che vuole puntare in alto come la nostra, non deve succedere. Alla fine ci è andata bene".

Qualcosa di simile era successo anche contro il Campobasso. È una recidiva? "Non credo sia una costante. Siamo solo alla terza giornata. È ancora presto. Bisogna ricordare che siamo una squadra, fra virgolette, tutta nuova, con tanti giocatori che non si conoscono e che, forse, devono ancora trovare l’alchimia perfetta. Siamo tuttavia sulla strada giusta. Siamo un ottimo gruppo, lavoriamo tanto, sappiamo cosa dobbiamo fare e sappiamo qual è il nostro obiettivo. Questi sono solo dei passi che ci aiutano a capire dove dobbiamo migliorare e dove dobbiamo crescere. Il solco tracciato è quello più opportuno".

Aver rischiato di gettare al vento un successo, potrà esservi utile per il futuro?

"È un dato di fatto che la partita avremmo meritato di vincerla. Anzi l’avevamo vinta, prima del calo di tensione. Sono convinto che faremo meglio le prossime volte. Si tratta di una lezione da imparare".

È stato il giusto premio per tanto impegno?

"La cosa più importante è sempre il risultato. La cosa più bella? È stato ricevere i complimenti e l’affetto dei compagni. Tutto questo mi ha ripagato di mesi di sacrifici. Sacrifici che, peraltro, facciamo tutti. Ecco perché i miei compagni sono davvero fantastici".

Roberto Romin