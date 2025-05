Matteo Mapelli rinnova con la Massese: un altro anno da protagonista in bianconero

Dopo Michael Buffa anche Matteo Mapelli dice sì alla Massese. Il terzino destro, nativo di Bergamo ma con la “morosa“ apuana, ha dato la propria disponibilità a restare a Massa un altro anno e a rappresentare ancora uno dei punti di forza della squadra bianconera a cui ha iniziato a mettere mano il direttore generale Augusto Cantoni. Mapelli non era certo una scommessa quando è arrivato in Toscana. Aveva alle spalle, infatti, diversi campionati di Serie D. Nessuno, però, pensava potesse avere un impatto così importante rendendosi autore di ben 5 reti. Un altro elemento che sarebbe pronto a “risposare“ la causa bianconera è Tiziano Andrei che quest’anno è diventato un vero leader e si è caricato per larghi tratti della stagione la difesa zebrata sulle spalle.

La dirigenza della Massese, insomma, ha le idee chiare. Ci sono alcuni giocatori già in rosa che possono costituire l’ossatura della nuova formazione. Serve esperienza e senso di appartenenza e questi giocatori sono in grado di garantirla ma in generale i “vecchi“ quest’anno, mettiamoci dentro anche Costanzo e Mariani, si sono calati subito nella realtà massese dando un valido contributo alla causa. Anche su di loro sono in corso delle riflessioni. Per l’altro veterano Brizzi la carta d’identità, che recita 1986 come anno di nascita, inizia ad ingiallirsi ma potrebbe rendersi ugualmente utile come “chioccia“.

Un altro aspetto su cui la società si stata concentrando è quello del giocatore in quota che nel prossimo campionato di Eccellenza dovrà essere obbligatoriamente in campo. Dovrà essere un ragazzo nato nel 2007 e la Massese ha in casa il promettente portiere Benassi che ha esordito coi “grandi“ proprio nell’ultima di campionato contro il Cenaia. Puntare su una quota tra i pali è una possibilità che l’entourage zebrato sta vagliando attentamente e nel caso bisognerà affiancare a Benassi un altro giovane che possa fornire altrettante garanzie. E’ logico che per entrare nel vivo di alcune operazioni sarà fondamentale la scelta del nuovo tecnico con cui poi condividere una linea di azione.