Matteo Possanzini verso la conferma come allenatore della Maceratese in Serie D

Adesso si attende l’ufficialità che Matteo Possanzini sarà l’allenatore della Maceratese. Manca poco per l’annuncio perché il tecnico possa pensare alla sua seconda stagione in biancorosso, stavolta in serie D dopo la vittoria del campionato di Eccellenza. In società c’è l’intenzione di mantenere lo staff a disposizione del tecnico, adesso si penserà a definire le varie posizioni perché possa essere definito anche questo aspetto.

La prossima settimana inizieranno i colloqui con i giocatori della vecchia guardia: il dg Serangeli e il diesse De Cesare parleranno con i protagonisti dell’Eccellenza e in quella sede si vedrà chi rientra nei programmi anche in serie D. Della passata stagione ci saranno Niccolò Marras, i giovani Denny Ciattaglia e Riccardo Bongelli, poi è stato detto poco dopo il grave infortunio che Armin Nasic rimarrà anche la prossima stagione. Ma è chiaro che si parlerà anche con questi calciatori perché deve essere chiara la volontà di rimanere e di essere motivati a restare in un campionato che si pensa sarà molto impegnativo.

Il giovane Bongelli merita un discorso a parte, il ragazzo ha fatto molto bene e inevitabilmente ha catturato l’interesse di diversi club colpiti dal suo talento e dall’età, è infatti un 2006. Il ragazzo deve prendere una decisione sul suo futuro, la Maceratese non ne ostacolerà le legittime aspirazioni nella trattativa con chi è interessato al giovane. La Samb non fa mistero sul fatto che sia interessata a Bongelli, ma questo nome figura anche tra i desideri della Nocerina. Nello spareggio di Ancona contro la K Sport l’allenatore Possanzini ha gettato nella mischia il difensore Leon Sciarra (2005) che farà parte di quel gruppo che la società ascolterà a partire dalla prossima settimana.

In questi giorni si parlerà anche con Matteo Siroti al quale la società ha affidato lo scorso anno il ruolo di responsabile scouting, la sensazione è che possa rimanere ancora perché la Maceratese ha bisogno delle sue conoscenze del calcio giovanile del territorio. Il prossimo anno sono obbligatori almeno tre under nella formazione titolare: uno nato nel 2005, uno nel 2006 e un altro nel 2007. È facile ipotizzare che possano essere promossi in prima squadra alcuni elementi delle giovanili: per esempio il centrocampista Riccardo Borgiani (classe 2007), l’attaccante Jacopo Marchionni (classe 2007), l’attaccante esterno Mattia Gironella (2009).