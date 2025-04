Mattia Finotto fuori contro Sassuolo: Shpendi pronto a sostituirlo

A meno di un’improbabile guarigione lampo Mattia Finotto non sarà della partita domani a Sassuolo. L’attaccante di Pieve di Soligo ha lavorato a parte in questi giorni per un problema articolare alla caviglia. Al suo posto con tutta probabilità giocherà Shpendi che anche domenica quando è entrato ha garantito determinate caratteristiche al tecnico salentino. Nel reparto avanzato ci sono bene tre elementi diffidati (Torregrossa, Cherubini e Shpendi). Anche questo sarà un aspetto di cui si terrà conto come del resto è stato fatto sinora centellinando le energie di ciascuno anche in funzione delle diffide.

A parte Finotto mister Calabro ha tutta la rosa a disposizione con la possibilità di attingere, come da lui stesso sottolineato, a qualche elemento che finora ha giocato meno. Tra i papabili per una maglia da titolare ci potrebbero essere ad esempio i due esterni Belloni e Bouah così come Giovane in mezzo, che non è partito titolare nelle ultime due giornate, o Melegoni sulla trequarti. Oliana, Milanese, Capezzi, Manzari e Cerri sono altre possibili risorse. Tutti, insomma, rimangono un po’ sulla corda consapevoli di poter giocare una partita importante contro la dominatrice del campionato. "Io ho una struttura di squadra a livello di titolari – ha ribadito Calabro – ma da un momento all’altro posso cambiare quando uno meno se lo aspetta".

Gianluca Bondielli