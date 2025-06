Mattia Graffiedi è il nuovo allenatore del Progresso in Serie D

Mattia Graffiedi è il nuovo allenatore del Progresso. La società rossoblù, appena salvatasi in serie D grazie al record di punti centrato sotto la guida di Davide Marchini, ha ufficializzato che a sedere sulla panchina sarà l’ex calciatore professionista ed ex allenatore del Forlì (che ha guidato per 59 partite dal 2021 al 2023).

"Ho voluto fortemente il Progresso – commenta l’allenatore romagnolo – perché è una società seria e genuina e che, da anni, dà grande visibilità a chi ne fa parte. Una volta contattato dal direttore sportivo Andrea Bandiera e dal direttore generale Simone Matta ho deciso di accettare perché l’intesa è stata sin da subito forte".

Grande soddisfazione anche nelle parole di Matta. "Perché abbiamo scelto Graffiedi – spiega il direttore generale del team di Castel Maggiore –? Per il grande entusiasmo che ha dimostrato in occasione degli incontri, per la competenza tecnica e per la sua grande voglia di riscatto tornando a sedere su una panchina. Si tratta di un tecnico giovane e che, a mio modo di vedere, ha davanti a sé una carriera importante". Matta ha ben chiaro quale sarà l’obiettivo del Progresso in vista della prossima e difficile stagione in serie D. "Il nostro obiettivo resta la salvezza – precisa –, ma ci piacerebbe riuscire a migliorare quanto fatto di buono nel campionato appena conclusosi".

Nicola Baldini