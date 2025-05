Mattia Privitera lascia il Terranuova Traiana, cambiamenti in panchina per Valdichiana e Fortis Arezzo

Mattia Privitera saluta il Terranuova Traiana. Arrivato in riva al Ciuffenna a dicembre 2023, ha messo insieme con la casacca biancorossa 24 presenze in serie D, 27 presenze e 2 gol in Eccellenza. Scendendo in Eccellenza manca la fumata bianca ma di fatto la Castiglionese sembra intenzionata a proseguire il rapporto con Filippo Zacchei. In Promozione invece il Viciomaggio dopo la salvezza ottenuta con Alessandro Violetti in panchina la dirigenza biancoverde e il tecnico hanno deciso di comune accordo di separarsi. Il nuovo tecnico è Gabriele Santini in passato sulle panchine di Sansovino, Lucignano, Cortona Camucia, Pienza, Asta Taverne e San Quirico.

Il Valdichiana ha già sciolto i primi nodi in vista della prossima stagione visto che il club rossoblù dopo aver annunciato il ritorno di Bichi nel ruolo di direttore sportivo ha ufficializzato Paolo Botti in panchina. La Fortis Arezzo nel frattempo ha salutato Riccardo Bardelli il quale però potrebbe accasarsi in valdichiana dove vanta estimatori.