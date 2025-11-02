Maurizi se la prende con il terreno di gioco non all’altezza. Svuotata l’infermeria, il vero malato è il campo: "Manto erboso che non consente giocate fluide»

L’Ancona è alla ricerca di una nuova affermazione, campo permettendo. Lo sottolinea il tecnico Agenore Maurizi, concentrato sulla sfida dei biancorossi al Giulianova: "Sarà indubbiamente una partita dura, anche per le condizioni del manto erboso, che non permette giocate fluide. Come sempre bisogna osservare le cose in modo oggettivo, e oggi il campo non è in una condizione ideale, anzi. Ma dovremo fare di necessità virtù".

La squadra è reduce dall’exploit di Macerata, segnale importante di crescita: "La squadra sta trovando i giusti equilibri, all’interno dello spogliatoio come in campo – prosegue Maurizi –, dunque sicuramente sta crescendo. Poi, però, quello che succede in campo è spesso frutto di infinite variabili. A Macerata abbiamo fatto cinque gol perché se uno è concentrato e attento, cattivo dal punto di vista agonistico, poi quelle variabili se le porta dalla propria parte. Però bisogna avere sempre l’intensità e la cattiveria giusta, cercare di sfruttare gli errori degli avversari, i loro punti deboli. Con massimo trasporto emotivo e massima intensità. Saremo motivati a mille per fare la nostra partita. Martiniello? Bravissimo calciatore e bravo ragazzo. Ma il Giulianova ha anche Odianose, tra l’altro di Ancona, giocatore molto forte che attacca lo spazio. Ci aspettiamo un avversario che verrà qui per fare punti, che ha fatto investimenti iniziali importanti e che ora si trova in difficoltà. Ma io e lo staff pensiamo a quello che possiamo fare noi, e staremo soprattutto attenti a quello che noi dovremo mettere in campo".

In generale, sulla squadra: "Chi fa il mio lavoro, a tutti i livelli, deve convincere i calciatori a fare una certa cosa tutti insieme. Il difficile è far applicare certe idee in campo. Alleno un gruppo fantastico. E i risultati sportivi sono una logica conseguenza anche dello spirito giusto: è un buon principio da cui possono nascere ottimi risultati. Nessuno è qualcuno senza l’aiuto degli altri, la squadra rispetta molto questo principio".

Maurizi avrà tutti o quasi a disposizione per la partita odierna. Recuperati sia Kouko sia Ceccarelli, ancora out Matese, pronto a fare le valigie Gubellini, appena la società avrà individuato un suo sostituto pronto a svincolarsi e ad accasarsi in biancorosso: "Sia De Luca sia Ceccarelli hanno recuperato, non sono al meglio della condizione, ma entrambi in grado di giocare. Cericola centravanti? Quella contro il Giulianova sarà una partita totalmente diversa da quella di Macerata".

