Maurizio Ganz nuovo allenatore del Magenta: obiettivo ritorno in Serie D

MAGENTA (Milano)Un nome altisonante a Magenta, per provare a ripartire dopo l’amara e polemica retrocessione in Eccellenza (la famiglia Cerri, proprietaria del club, nemmeno troppo velatamente ha messo in dubbio la regolarità della gara tra Crema e Ospitaletto, accusando le due rivali di aver confezionato un “biscotto“ che nelle ultime giornate ha compromesso le speranze di salvezza dei gialloblù). Le Aquile hanno nominato Maurizio Ganz come nuovo allenatore della prima squadra. L’ex centravanti friulano della Serie A torna dunque a sedersi su una panchina dopo quasi due anni di stop. Nel novembre 2023 era infatti finita con l’esonero l’avventura durata quattro anni col Milan Femminile. Nel club rossonero Ganz si è affermato come tecnico, portando le sue ragazze, soprattutto nei primi anni, al vertice del calcio italiano. Poi il lento declino, le incomprensioni con squadra e società e l’addio. Ma ora “El segna sempre lu“ è pronto a ricominciare: "Sono davvero entusiasta di iniziare questa nuova avventura a Magenta. È bastato uno sguardo e due parole per trovare l’accordo con i dirigenti e sposare il progetto. L’obiettivo principale è di costruire velocemente una squadra competitiva. Spero si possa collaborare al meglio per tornare subito grandi. Daremo il massimo per costruire qualcosa di importante insieme". Il Magenta, invece, dal canto suo ha presentato il nuovo allenatore usando parole al miele e ricordando soprattutto i grandi traguardi raggiunti da Ganz nella carriera di calciatore: "Ex attaccante di grande classe, ha calcato i palcoscenici più prestigiosi del calcio italiano vestendo le maglie di club storici come Inter, Milan, Atalanta, Verona e Sampdoria, collezionando oltre 200 gol in carriera. Memorabile il suo contributo con il Milan nella stagione dello scudetto 1998-99. Conclusa la carriera da calciatore, ha intrapreso con passione quella da allenatore".Le Aquile gialloblù oltre alla guida tecnica hanno nominato il prossimo direttore sportivo: è Angelo Consolazio, classe 1984 e volto notissimo nel calcio dilettantistico. "Arrivo in una società storica, guidata da una famiglia solida. Vogliamo affidare il nostro futuro a ragazzi giovani e desiderosi di portare in alto il nome del Magenta", ha specificato il dirigente. Inseriti i primi nuovi tasselli a livello di staff, nelle prossime settimane il club dovrà definire la rosa migliore possibile per un rapido ritorno in Serie D.