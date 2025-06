Maurizio Tanfani è il nuovo direttore sportivo del Figline 1965

Maurizio Tanfani (nella foto) è il nuovo direttore sportivo del Figline 1965. Dopo una lunga esperienza come ds nel Firenze Ovest, Calenzano, Quarrata, San Donnino e Borgo a Buggiano, e un successivo periodo come osservatore, Tanfani torna in prima linea nella società del presidente Nicolè Sarri che lo ha scelto al termine di un’attenta selezione di profili. "Sono venuto a Figline con grande entusiasmo – ha dichiarato il neo-direttore sportivo gialloblù –. Sono pronto a rimettermi in gioco, questa non è solo una ripartenza, è un nuovo inizio, una sfida che accetto con la determinazione di chi sa che il successo si costruisce mattone su mattone. La trincea mi aspetta: sono più carico che mai".

La scelta di Tanfani non ricade su un semplice uomo di mercato, ma su una figura strategica che riparte con un nuovo progetto tecnico, affidato a un allenatore che sceglierà a breve, in linea con gli obiettivi e le ambizioni della società. Si fanno già i primi nomi: Mocarelli, Masi e Firicano. A Figline, il "toto allenatori" è ufficialmente aperto.

G. Puleri