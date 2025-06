Mauro Leo nominato nuovo direttore sportivo del Gubbio

GUBBIO – Sarà Mauro Leo il nuovo direttore sportivo del Gubbio. La decisione finale, arrivata dopo settimane di colloqui e consultazioni, è stata comunicata nel pomeriggio di ieri. Così dal 1° luglio, giorno in cui scadrà il contratto di Alessandro Degli Esposti, Leo sarà ufficialmente operativo. Una bagarre durata non poco tempo, che ha visto in corsa anche Davide Mignemi e, in un tentativo quasi disperato, Luca Matteassi, reduce dall’eliminazione dai playoff di Serie C con il suo Vicenza: ora, però, la decisione è ufficiale, con Mauro Leo che prepara già le prime mosse per intervenire sul mercato rossoblù.

Nativo di Lecce, 50 anni da compiere a fine luglio, il nuovo diesse scelto da Sauro Notari e dai suoi consulenti societari può vantare un’ampia esperienza nel mondo dell’organizzazione dell’area sportiva e soprattutto dello scouting, visto che ha lavorato per società come Roma, Inter e Juventus mettendo lo zampino in diverse e importanti plusvalenze del calcio italiano degli ultimi anni. Un uomo che dunque sa come muoversi nel mercato dei giovani calciatori – fondamentali in Serie C, sia per i contributi derivati dal minutaggio che per lo sviluppo dei giocatori – e che troverebbe un’importante intesa con la linea societaria intrapresa da qualche anno. Ora, però, è ora di mettersi al lavoro e cominciare a sistemare il quadro generale, a partire dall’allenatore: Fontana attendeva una decisione che ormai è arrivata e sta al tecnico calabrese scegliere se rimanere a Gubbio (c’è ancora un altro anno di contratto che lo lega ai rossoblù) o se cercare una nuova avventura. Poi sarà l’ora della valutazione tecnico tattica che sta alla base della creazione di una squadra. È utopico al momento pensare a nomi per il prossimo anno, anche se la sensazione è che, a prescindere da chi siederà in panchina, si interverrà profondamente sulla rosa per adattarla alle esigenze della guida tecnica.

Federico Minelli