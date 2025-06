Mauro Profili e il futuro della Civitanovese: incontro cruciale al Circolo canottieri Aniene

Mauro Profili, patron della Civitanovese, è fortemente intenzionato a continuare la sua avventura in rossoblù. Con questo spirito, il massimo vertice societario si presenterà oggi al "Circolo canottieri Aniene" di Roma, dove, intorno all’ora di pranzo, si terrà il famoso incontro con gli imprenditori interessati a rilevare il club. Di per sé, tale volontà non rappresenterebbe una novità, anzi si tratta di un concetto che su queste colonne appare da diversi giorni, tuttavia qualche significativa evoluzione pare esserci stata nelle ultime ore. Profili, che in via ufficiale continua a non rilasciare dichiarazioni, si sentirebbe al sicuro per quanto riguarda la parte sponsorizzazioni: nonostante qualche defezione (possibile addio di B-Chem, Angelini che al momento sta optando per un "passo di lato") ci sarebbero altre realtà pronte a dare una mano, chi confermando il contributo della passata stagione e chi addirittura ex novo. O almeno questo è quanto trapela dagli ambienti legati allo stesso numero uno del club rivierasco. Poi c’è da vedere se, al netto di tutto, l’ammontare complessivo delle cifre restituirà una somma tale da permettere l’allestimento di un organico all’altezza della situazione. L’ambizione non può che essere il ritorno in serie D, ma non bisogna dimenticarsi che già le altre formazioni del girone si stanno attrezzando in tal senso.

Per quanto riguarda l’aspetto dirigenziale, il ruolo di direttore generale potrebbe spettare a Paolo Pochetti, manager milanese ed ex dg del Chieti, un nome apparso su queste colonne già una settimana fa. Nessun passo avanti è stato invece compiuto per quanto riguarda la rosa. Non risultano colloqui con giocatori della passata stagione e nemmeno con quelli in uscita da altre società. Presidente a bocca cucita anche con gli altri membri dello staff tecnico, l’unico ad aver avuto contezza del suo avvenire è stato Luigi Bugiardini, al quale è stata comunicata la mancata riconferma. Per il ruolo di tecnico, qualche voce rimanda a Francesco Nocera, ma si tratta di una suggestione. Per l’allenatore napoletano, sarebbe la quarta volta sulla panchina rossoblù, la terza durante la gestione Profili. Discorso che cambierebbe se il summit odierno dovesse portare ad un possibile passaggio di proprietà. Le richieste di Profili sono assai onerose. A meno che il patron, una volta a tavolino, non faccia riferimento a cifre più ridotte, resta difficile pensare che la trattativa possa andare in porto.