Mawuli cresce alla distanza. Chierico a tutto gas

VENTURI 6. Ha poco lavoro da sbrigare. Attento in un paio di colpi di testa.

PERROTTA 6. Debutta da titolare in un ruolo non suo e si arrabatta come può. Un buon tentativo da fuori a inizio ripresa (81’ GIGLI sv).

GILLI 6,5. Sicuro e dominante, di testa e di piede. Con lui Capac ha vita dura.

CHIOSA 6. Soffre più del dovuto D’Agostini, che due volte salta più in alto di lui per battere a rete di testa.

RIGHETTI 6. Qualche buona sortita e qualche pausa; qualche cosa buona e qualche errore inconsueto. Però è pimpante fino alla fine.

MAWULI 7. Così così in avvio, ma cresce alla distanza e finisce per dominare la mediana. Salva un gol fatto con una chiusura maestosa (81’ MELI sv).

GUCCIONE 6. La progressione e l’assist a Pattarello nella prima fase di gara resta un lampo isolato. Regia ordinata.

CHIERICO 6,5. Il più intraprendente per larghi tratti. La sua botta da fuori nel primo tempo meritava miglior sorte (81’ IACCARINO 6. Vale il voto la traversa colpita direttamente da calcio d’angolo).

PATTARELLO 5. Cestina una buona chance in avvio. È in una di quelle giornate in cui gli riesce poco o nulla. Nel finale si fa espellere in modo improvvido.

CIANCI 5,5. Ci prova due volte di testa ma non è neanche fortunato (63’ VARELA 7. Pronti via, conclude in porta. Segna il gol decisivo e dà quella vivacità che mancava terribilmente).

TAVERNELLI 5,5. Un buon cross per Cianci, il tiro nell’azione del gol di Varela e poco altro. Stranamente impreciso.

Luca Amorosi