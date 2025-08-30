Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Mawuli rigenerato. Pattarello, che assist. Cianci in rodaggio

Mawuli rigenerato. Pattarello, che assist. Cianci in rodaggio

VENTURI 6,5 Una parata sola, ma decisiva nel finale che mantiene involata la porta. RENZI 6,5 Suo l’assist a Chierico per...

di ANDREA LORENTINI
30 agosto 2025
Pallone

Pallone

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

VENTURI 6,5 Una parata sola, ma decisiva nel finale che mantiene involata la porta.

RENZI 6,5 Suo l’assist a Chierico per il 2-0. Sta prendendo sempre più confidenza con il ruolo di terzino. Bravo sia in fase di spinta che di copertura.

GILLI 6,5 Il Pontedera è poca cosa davanti e allora più che marcare aiuta nell’impostazione da dietro al pari di Chiosa.

CHIOSA 5 Rimedia il secondo giallo in maniera ingenua per un giocatore della sua esperienza lasciando la squadra in dieci nella mezz’ora finale. Un errore che pesa.

RIGHETTI 6 Prestazione scolastica. Presidia la corsia senza particolari slanci.

CHIERICO 7,5 Firma il 2-0 con un colpo da biliardo. Secondo centro stagionale. Mezz’ala moderna che sa fare tutto. (Dal 59’ IACCARINO 6 Gestisce con personalità con l’uomo in meno).

GUCCIONE 6 Seguito a uomo dai centrocampisti avversari fatica ad entrare nel vivo del gioco. (Dal 61’ GIGLI 6 Dà solidità e fisicità).

MAWULI 7 Là in mezzo ricicla tanti palloni. Aggredisce e si inserisce. Rigenerato.

PATTARELLO 6,5 L’assist che confeziona per l’1-0 di Tavernelli è un cioccolatino da scartare. Poi si intestardisce troppo nelle giocate individuali. (Dal 59’ VARELA 7,5 Mezz’ora da urlo e un gol spettacolare).

CIANCI 6 Qualche sponda preziosa per i compagni. Gli annullano il primo gol in amaranto e ne sfiora un altro. In fase di rodaggio, ma l’impegno non manca (Dal 76’ PERROTTA SV).

TAVERNELLI 7 Conferma il suo stato di grazia. Sblocca la gara sorprendendo la difesa granata. Sempre frizzante. (Dal 76’ RAVASIO SV).

Andrea Lorentini

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su