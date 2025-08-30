Mawuli rigenerato. Pattarello, che assist. Cianci in rodaggio
VENTURI 6,5 Una parata sola, ma decisiva nel finale che mantiene involata la porta.
RENZI 6,5 Suo l’assist a Chierico per il 2-0. Sta prendendo sempre più confidenza con il ruolo di terzino. Bravo sia in fase di spinta che di copertura.
GILLI 6,5 Il Pontedera è poca cosa davanti e allora più che marcare aiuta nell’impostazione da dietro al pari di Chiosa.
CHIOSA 5 Rimedia il secondo giallo in maniera ingenua per un giocatore della sua esperienza lasciando la squadra in dieci nella mezz’ora finale. Un errore che pesa.
RIGHETTI 6 Prestazione scolastica. Presidia la corsia senza particolari slanci.
CHIERICO 7,5 Firma il 2-0 con un colpo da biliardo. Secondo centro stagionale. Mezz’ala moderna che sa fare tutto. (Dal 59’ IACCARINO 6 Gestisce con personalità con l’uomo in meno).
GUCCIONE 6 Seguito a uomo dai centrocampisti avversari fatica ad entrare nel vivo del gioco. (Dal 61’ GIGLI 6 Dà solidità e fisicità).
MAWULI 7 Là in mezzo ricicla tanti palloni. Aggredisce e si inserisce. Rigenerato.
PATTARELLO 6,5 L’assist che confeziona per l’1-0 di Tavernelli è un cioccolatino da scartare. Poi si intestardisce troppo nelle giocate individuali. (Dal 59’ VARELA 7,5 Mezz’ora da urlo e un gol spettacolare).
CIANCI 6 Qualche sponda preziosa per i compagni. Gli annullano il primo gol in amaranto e ne sfiora un altro. In fase di rodaggio, ma l’impegno non manca (Dal 76’ PERROTTA SV).
TAVERNELLI 7 Conferma il suo stato di grazia. Sblocca la gara sorprendendo la difesa granata. Sempre frizzante. (Dal 76’ RAVASIO SV).
Andrea Lorentini
