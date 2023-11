"Mazzola 2-2 Castiglionese: la rimonta dei ragazzi di Fani"

Mazzola

2

Castiglionese

2

MAZZOLA: Florindi, Nassi (91’ Simi), Landozzi, Fabbrini, Bonechi, Majuri (61’ Begnardi), Cavallini (68’ Silvestri), Corsi (89’ Bartolini), Pierangioli, Baroni (75’ Hoxhaj). All. Argilli.

CASTIGLIONESE: Ubirti, Cecci, Giorgi, Tacchini, Menchetti, Menci, Viciani (54’ Castaldo), Kameni (71’ Capogna), Falomi, Ricci, Talladira (54’ Borghesi). All. Fani.

Arbitro: Mauro di Pistoia.

Reti: 12’ Pierangioli, 37’ Cruciani rig., 47’ Falomi rig, 89’ Menchetti.

SIENA – La Castiglionese ci ha creduto: sotto di due gol, è riuscita, a una manciata di minuti dal gong, a pareggiare, per tenersi stretto il secondo posto in solitaria. Il Mazzola è partito forte: se al 5’ Ubirti è stato chiamato in causa per dire no alla botta sicura di Corsi, al 12’ è arrivato il vantaggio biancoceleste: a firmarlo Pierangioli, con un bel destro a giro all’angolino basso. Una scossa, per i ragazzi di Fani: dopo un paio di tentativi dalla distanza, l’occasione giusta, per l’1-1, è capitata a Talladira: la girata del numero 11, sul traversone di Giorgi, è finita di poco alta. Ma è stato il Mazzola a raddoppiare, al 37’: l’arbitro ha indicato il dischetto per un fallo di mano di Menchetti, Cruciani ha firmato il 2-0. A inizio ripresa è arrivato il gol che ha riaperto la gara, di nuovo dal dischetto, a parti invertite: Falomi, se lo è guadagnato (trattenuta di Nassi) e lo ha segnato. Il Mazzola ha risposto al 53’ con il colpo di testa di Bonechi di poco alto e, 60 secondi dopo con la rete di Corsi, ma in fuorigioco. All’ora di gioco esatta la Castiglionese è tornata a farsi vedere con il tiro di Ricci respinto da Florindi. Se ancora Pierangioli, all’88’, ha messo alla prova Ubirti, la pressione della Castiglionese ha portato i suoi frutti: giusto dopo un giro di lancette, ecco l’agognato pareggio: su un calcio di punizione dalla destra, Menchetti, appostato sul secondo palo ha ringraziato per l’invito e ha battuto Florindi.

A.G.