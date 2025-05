Mazzola attende l'avversario per lo spareggio-promozione in Serie D 2025/2026

Oggi il Mazzola conoscerà l’avversario per le gare di spareggio-promozione per l’ammissione al campionato serie D stagione 2025/2026. La formazione di Ghizzani se la vedrà contro la vincente dei playoff del girone abruzzese di Eccellenza che ha chiuso la stagione regolare solamente domenica scorsa.

Un solo turno di playoff è previsto in Abruzzo dopo la promozione diretta del Giulianova. Il play-off (appunto unico in quanto tra terza e quarta c’era una distanza di 20 punti) è tra Castelnuovo Vomano (seconda) e Renato Curi Angolana (che si è classificata terza invece). I primi sono una società di Castellalto (in provincia di Teramo), i secondi invece di Città Sant’Angelo (in provincia di Pescara).

Oggi alle 16 il Comunale ‘Pigliacelli’ di Montorio al Vomano sarà teatro della finale regionale playoff. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari di 15’ minuti ciascuno; nel caso permanga ancora risultato di parità dopo i tempi supplementari, verrà considerato vincente il Castelnuovo, per la migliore posizione di classifica al termine della regular season.

L’andata sarà sicuramente il 25 maggio in Abruzzo mentre il ritorno è previsto il 1 giugno a Siena.