Mazzola avanza ai playoff nazionali dopo il pareggio con Rondinella

MAZZOLA 1RONDINELLA 1

MAZZOLA: Fontanelli, Rocchetti, Vecchiarelli, Campatelli, Iacoponi, Bonechi, Bouhamed (90’ Turillazzi), Zanaj, Geraci (110’ Forconi), Taflaj (76’ Camilli), Borri (78’ Fiaschi). Panchina: Masiero, Ghiozzi Pasqualetti, Zeppi, Papi, Leonardi. Allenatore Pappalardo (Ghizzani squalificato).

RONDINELLA: Pecorai, Noviello, Migliorini (74’ Travaglini), Mazzolli, Bartolini, Falciani, Piras (70’ Bartolozzi), Baldesi, Polo, Bencini (94’ Giorgelli), Vezzi (80’ Antongiovanni). Panchina: Sciatti, Cheloni, Agrello, Gorfini, Giorgelli, Perini. Allenatore Tronconi.

Arbitro: Vaggelli di Prato (Bagnolesi – Furiosi).

Reti: 4’ Bencini, 59’ Rocchetti.

Note – Ammoniti: Borri, Geraci, Bencini. Recuperi: 1’ 1t; 3’ 2t; 3’ 1ts; 3’ 2ts.

MONTESPERTOLI – Basta un altro 1-1 (al 120’) al Mazzola per vincere i playoff del girone B di Eccellenza Toscana ed entrare nella fase nazionale dove sfiderà, in semifinale andata e ritorno una formazione abruzzese. Ieri sul neutro di Montespertoli la formazione dello squalificato Ghizzani era andata sotto subito: dopo 4 minuti la Rondinella sbloccava infatti la sfida. Da un corner di Mazzolli, respinto al limite dell’area, l’ex Sinalunghese Bencini arriva di gran carriera calciando a botta sicura e pescando una deviazione che inganna Fontanelli per l’1-0. I biancocelesti provano a reagire con la sponda di Campatelli da calcio da fermo, la palla danza pericolosamente in area di rigore prima di essere spazzata dalla difesa. E’ però la Rondinella ad avere il pallino del gioco, i ragazzi di mister Tronconi sfiorano il raddoppio al 17’ quando Bencini è fermato da Fontanelli. I biancocelesti provano ad alzare il baricentro soprattutto negli ultimi minuti della prima frazione, ma Bartolini e compagni non rischiano. La ripresa si apre con il Mazzola in campo con un altro piglio: al 56’ Rocchetti, servito da Taflaj perde il tempo per calciare in porta. Lo stesso numero 7 biancoceleste è il fortunato protagonista della rete del pareggio: Bartolini, nel tentativo di allontanare la sfera, la calcia sulla schiena di Rocchetti traendo in inganno Pecorai, 1-1. Risposta Rondinella al 62’, Bencini pesca il colpo di testa di Piras sul secondo palo, la palla esce di poco alta. Mazzola vicinissimo al gol del vantaggio al 79’, Rocchetti recupera palla sull’out di destra chiamando Pecorai alla risposta in corner. L’ultima chance dei tempi regolamentari per la Rondinella è clamorosa: Fontanelli sbarra la porta al colpo di testa a botta sicura di Antongiovanni. I tempi supplementari sono un gioco di nervi, la Rondinella cerca di buttare palloni in area nel mentre che i biancocelesti, forti dei centimetri di Iacoponi, Bonechi e Campatelli, si difendono con ordine. Gli unici pericoli in area biancoceleste arrivano con delle confusionarie mischie, Bonechi e Vecchiarelli si immolano respingendo i tentativi avversari. Al triplice fischio di Vaggelli di Prato i tifosi biancocelesti esplodono di gioia, alzando le braccia al cielo per il raggiungimento di un risultato straordinario. Il Mazzola accede così alla fase nazionale dei play-off di Eccellenza, giocandosi un posto nella finalissima con la vincente dei play-off uscente dall’Abruzzo.