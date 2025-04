Mazzola avanza ai supplementari: 1-1 contro Colligiana

MAZZOLA 1

COLLIGIANA 1 (dts)

MAZZOLA: Fontanelli, Rocchetti, Vecchiarelli, Campatelli, Iacoponi, Bonechi, Bouhamed, Zanaj, Geraci, Taflaj, Borri. Panchina: Masiero, Forconi, Gucci, Zeppi, Pasqui, Leonardi. Allenatore Ghizzani

COLLIGIANA: Chiarugi, Finetti (51’ Baccani), Paparusso (66’ Grassini), Mariani, Labonia, Donati, Corcione (115’ Cianciolo), Pierucci (84’ Bartalini), Carlotti, Lunghi (90’ Poli), Calamassi (68’ Mussi). Panchina: Bacciottini, Cicali, Nastri. Allenatore: Mocarelli

Arbitro Fantoni di Valdarno (Giunta - Dell’Agnello).

Reti: 33’ rig. Geraci, 53’ Corcione.

Note: Ammoniti: Bouhamed, Finetti. Espulsi: Ghizzani per proteste. Recupero: 2 e 4 (1 e 3).

SIENA – Al termine di 120 minuti intensissimi il Mazzola può esultare: il pareggio infatti consente alla formazione di Ghizzani di staccare il pass per il turno successivo mentre la Colligiana conclude a Cerchiaia la sua stagione. La gara del ‘Ceccarelli’ inizia con i biancorossi che premono sin dai primi minuti sfiorando la rete con la deviazione sotto porta di Corcione, tiro alto. Rocchetti suona la sveglia per i locali, diagonale dalla destra che esce sul fondo. Al 28’ Ghizzani, nel tentativo di riprendere Campatelli, viene espulso dal direttore di gara. Al 33’ lancio lungo dalle retrovie, Finetti trattiene Geraci che cade in area, l’arbitro assegna il rigore. Lo stesso numero 9 batte Chiarugi. Bouhamed poco dopo cerca gloria dai 20 metri, traiettoria alta. Il primo tempo si chiude con il Mazzola avanti. La ripresa comincia con la Colligiana pronta ad attaccare a testa bassa anche se. Al 53’ i valdelsani segnano il gol che ristabilisce la parità: Calamassi sfonda sulla destra, il pallone a rimorchio per Corcione che fa 1-1. Fiaschi e Turillazzi creano i presupposti per il vantaggio dei padroni di casa: l’ex Sinalunghese, imbeccato da Rocchetti, scivola al momento della conclusione perdendo contatto con la palla, il centravanti scuola Mazzola riesce ad anticipare l’uscita di Chiarugi ma la palla esce di un soffio. Il pareggio al 90’ vale i supplementari. L’occasione più nitida del primo extra time capita sui piedi di Poli che, servito da Lunghi sbaglia la conclusione spedendo la sfera sulle reti retrostanti la porta. Negli ultimi 15 minuti il Mazzola tiene mentre la Colligiana non riesce a trovare il guizzo giusto.