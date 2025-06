Mazzola chiude la stagione con onore contro Castelnuovo Vomano

La lunga stagione del Mazzola è andata in archivio domenica contro un avversario di valore come gli abruzzesi del Castelnuovo Vomano che nei 180’ contro i biancoazzurri hanno messo in mostra tutte le qualità che avevano permesso loro di contendere al Giulianova la promozione diretta in D. Ai ragazzi di Ghizzani resta il rammarico di non aver sfruttato nella gara di ritorno le tante occasioni del primo tempo ma allo stesso tempo la consapevolezza di aver giocato una ottima annata.

Il terzo posto finale in regular season alle spalle della dominatrice Scandicci e della sorpresa Affrico è stato sfruttato alla grande da Iacoponi e compagni che con due pareggi (in 120’) hanno superato i difficili ostacoli di Colligiana e Rondinella per poi entrare nella fase nazionale con legittime aspirazioni.

L’avversario di turno era forse di un livello superiore ma la sensazione che il doppio confronto lascia al club è quella di essere sulla strada giusta per poter essere competitivi anche nella prossima stagione. Il girone B di Eccellenza sarà sulla carta molto difficile, anche perché Figline, Sangiovannese e forse Gavorrano avranno ambizioni di primato ma indipendentemente da chi guiderà la squadra il Mazzola vorrà recitare un ruolo da protagonista.