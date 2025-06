Mazzola: confermati Turillazzi e Barducci per la nuova stagione

In casa Mazzola si pensa a gettare le basi per la prossima stagione dopo aver chiuso con un bilancio più che positivo lo scorso torneo. La società del confermato ds Marco Manganiello ha a sua volta confermato nelle ultime ore altri due elementi importanti della scorsa stagione. Il reparto quote del Mazzola si assicura infatti la permanenza di Gabriele Turillazzi. Inizialmente schierato con la formazione Juniores ma già dalla scorsa stagione costantemente aggregato con la prima squadra, l’attaccante classe 2006 ha esordito in Eccellenza lo scorso 23 febbraio, guadagnandosi ben presto la fiducia e la stima di mister Ghizzani. Prima tessera inserita anche nel mosaico del centrocampo: Isacco Barducci sarà il metronomo della zona nevralgica del campo anche nella prossima stagione. Questi due annunci arrivano dopo l’ufficialità della permanenza in blocco di mister Ghizzani e del suo intero staff, riconfermato in tutte le sue componenti (Pappalardo come allenatore in seconda, Letti nel ruolo di preparatore dei portieri, Panti in qualità di preparatore atletico, Cingottini come fisioterapista e Bigazzi come medico sociale), del capitano Saverio Camilli che difenderà i colori biancocelesti anche nella stagione 25/26 oltre che del difensore Lorenzo Campatelli. Domani intanto si giocano i ritorni delle finali playoff nazionali che decreteranno le altre promosse in serie D: Monastir-Vianese (2-3 all’andata), Pinerolo-Cannara (0-0), Real Normanna-Modica (2-3), Leon-Sandonà (4-1), Rivasamba-Scanzorosciate (1-1), Gela-Canosa (0-2) e Castelnuovo Vomano-Montespaccato (si parte dall’1-0 per gli abruzzesi che in semifinale avevano eliminato il Mazzola).