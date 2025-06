Mazzola: conferme per Ghizzani, Camilli e Campatelli per la stagione 2025/26

Il Mazzola prosegue con le conferme dopo la più che discreta stagione culminata con la semifinale nazionale persa contro il Castelnuovo Vomano. Dopo l’ufficialità della permanenza in blocco di mister Marco Ghizzani e del suo intero staff, riconfermato in tutte le sue componenti (Giacomo Pappalardo come allenatore in seconda, Riccardo Letti nel ruolo di preparatore dei portieri, Mirco Panti in qualità di preparatore atletico), Patrizio Cingottini come Fisioterapista e Sabatino Bigazzi come medico sociale) la società ha annunciato ieri anche la riconferma del capitano Saverio Camilli (nella foto), che difenderà i colori biancocelesti anche nella stagione 2025/26.

"La sua esperienza e le sue qualità saranno ancora una pedina fondamentale nello scacchiere di mister Ghizzani, un capitano di sicuro affidamento che ha sempre dimostrato grande professionalità e spirito di squadra" così la nota della società sul rinnovo del mediano umbro, giunto la scorsa estate dopo delle ottime annate al Poggibonsi tra Eccellenza e serie D. Dopo quella del capitano è arrivata anche la conferma di Lorenzo Campatelli. "Vero e proprio pilastro della difesa biancoceleste, Lorenzo è stato autore di un ottimo campionato, vestendo spesso i panni dell’assistman. La retroguardia del Mazzola mantiene così un mattone fondamentale per il suo muro difensivo".

Questo il comunicato che annunciava la firma sul rinnovo per il difensore che quindi sarà una delle colonne portanti del team di Ghizzano anche nel prossimo torneo di Eccellenza. Un campionato che si preannuncia tra l’altro molto difficile viste le retrocessioni dalla D di Sangiovannese e Figline oltre al Follonica Gavorrano che però spera nel ripescaggio.