Mazzola e Colligiana: spettacolo a Cerchiaia!. Paparusso, Bonechi, Rocchetti e Carlotti in gol

MAZZOLA 2 COLLIGIANA 2

MAZZOLA: Fontanelli, Gucci (90’ Ghiozzi Pasqualetti), Vecchiarelli, Campatelli, Iacoponi, Bonechi, Rocchetti (65’ Zeppi), Zanaj, Geraci, Taflaj, Borri (94’ Turillazzi). Panchina: Masiero, Papini, Saburri, Pasqui, Leonardi, Radice. Allenatore Ghizzani.

COLLIGIANA: Chiarugi, Gambassi (76’ Bartalini), Paparusso, Mariani, Labonia, Pierucci, Cianciolo (46’ Corcione), Donati, Carlotti, Lunghi, Calamassi. Panchina: Bacciottini, Grassini, Nastri, Montagna, Poli, Finetti, Baccani. Allenatore Mocarelli.

Arbitro: Monti di Firenze (Laganà – Tilli).

Reti: 6’ Paparusso, 28’ Bonechi, 55’ Rocchetti, 60’ Carlotti.

Note: Ammoniti: Vecchiarelli e Carlotti. Recuperi 0 e 5’.

SIENA – Mazzola e Colligiana regalo al pubblico di Cerchiaia una partita con intense emozioni e tanto spettacolo. I valdelsani partono fortissimo, realizzando il vantaggio al 6’: un traversone di Donati sfila sul secondo palo, Paparusso si coordina con il mancino e batte Fontanelli. Il Mazzola accusa il colpo, al 10’ contropiede ospite che permette a Carlotti di entrare in area, la punta biancorossa è murata al momento della conclusione. La risposta dei locali arriva al 13’, Taflaj sfonda sulla corsia sinistra del campo chiamando Chiarugi alla respinta in tuffo. La squadra di Ghizzani pareggia al 28’: punizione di Taflaj, sponda di Campatelli per Bonechi, che mette dentro l’1-1. Passano appena due minuti e gli ospiti sfiorano il nuovo vantaggio, la botta ravvicinata di Carlotti è respinta sulla linea di porta da un locale. In chiusura di frazione opportunità per Carlotti, Fontanelli si distende e blocca, e per Taflaj, botta solitaria che esce di poco sopra la traversa.

La ripresa si apre con un altro goal lampo, ma questa volta è il Mazzola a marcare: è sempre il piede fatato di Taflaj a pescare la testa di Rocchetti, incornata e rete che ribalta il match, 2-1. Al 59’ azione di Carlotti, tiro a giro di mancino che sibila a lato. Sessanta secondi dopo ecco il pareggio della Colligiana: palla persa sulla trequarti, Donati manda Corcione in porta che colpisce in pieno il palo. Sulla ribattuta incomprensione tra Fontanelli e i difensori, Carlotti si appropria della sfera realizzando il 2-2. Al 67’ traversone di Paparusso ancora a cercare Carlotti che si coordina ma centra Iacoponi. Minuti 81’, su un lancio lungo di Bonechi rischiano la frittata Chiarugi e Pierucci, Borri recupera ma calcia debolmente a lato.

L’ultima opportunità della partita è per il Mazzola: Taflaj spara alle stelle dopo una buona azione di contropiede.