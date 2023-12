Mazzola Pareggio in trasferta a Foiano

Foiano

0

Mazzola

0

NUOVA FOIANO: Gorretti, Sottili (55’ Berneschi), Tenti, Verdelli (55’ Lombardi), Fanetti, Bennati, Cacioppini, Di Leo (78’ Costantini), Adami, Biagi, Betti. Panchina: Lombardini, Bux, Pacelli, Nannoni, Bernardini, Mazzi. Allenatore: Zacchei.

MAZZOLA: Florindi, De Luca, Landozzi, Fabbrini, Bonechi, Hoxhaj, Corsi, Silvestri, Baroni (71’ Bartolini), Pierangioli, Nassi (78’ Tozzi). Panchina: Cefariello, Bonechi L., Radice, Simi, Begnardi, Borgheresi, Alessi. Allenatore: Argilli.

Arbitro: Burgassi di Firenze (Tilli e Mazzoni).

Note: angoli: 4-5; recupero 1’ pt e 4 st; spett. 250.

FOIANO – Non sono bastati, al Mazzola, un Pierangioli in ottima forma e due occasioni d’oro di Corsi per sbloccare l’incontro dello stadio dei Pini di Foiano. Al 5’ Cacioppini serve in area Sottili: il tiro del difensore è respinto da Florindi sul fondo. Le due squadre si affrontano a viso aperto senza però arrivare o produrre chiare occasioni da rete fino alla mezz’ora. Pierangioli intercetta una rimessa laterale degli avversari, si fa 40 metri di campo palla al piede, ma a tu per tu con Goretti colpisce il palo a portiere battuto. Nella ripresa il Foiano e il Mazzola giocano in maniera più determinata alla ricerca del vantaggio. Al 64’ Pierangioli pennella per la testa di Baroni che alza di poco sopra la traversa. Risponde il Foiano al 70’ con Berneschi che controlla un traversone dalla destra ma non riesce a battere il numero uno senese. Il Mazzola si rende con il duo Pierangioli-Corsi: quest’ultimo non riesce a finalizzare due occasioni di testa che si spengono sul fondo. All’83’ Betti duetta in area con Berneschi, che finisce a terra. Gli amaranto reclamano il rigore ma l’arbitro lascia correre. Nel finale i ragazzi di mister Zacchei hanno l’occasione del vantaggio: Adami serve Berneschi, bravo a prendere in velocità la difesa avversaria ma meno nel battere a rete, facendosi ipnotizzare da Florindi, reattivo a distendersi a terra e a parare il tiro.