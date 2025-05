Mazzola pronto per la storica semifinale playoff nazionali contro Castelnuovo Vomano

Prosegue la preparazione del Mazzola, in vista della partita di domenica, una partita che entrerà di diritto nella storia biancoceleste: la gara di andata della semifinale dei playoff nazionali, i primi in assoluto per il club di Cerchiaia. L’obiettivo, dichiarato, per voce del patron Antonello Pianigiani, quello di salire in Serie D dalla porta di servizio: archiviata la fase del girone, dopo aver superato Colligiana e Rondinella Marzocco, adesso questo nuovo step.

La squadra di Ghizzani, tra quattro giorni, sarà impegnata sul campo del Castelnuovo Vomano in Abruzzo (l’orario non è ancora stato ufficializzato, ma dovrebbe essere le 16), mentre il 1 giugno sarà chiamata a fare gli onori di casa (richiesto il Bertoni dell’Acquacalda per la disputa del match). Mister Ghizzani avrà l’intera rosa a disposizione, a eccezione dell’attaccante Geraci alle prese con la squalifica. Il periodo di interruzione ha permesso infatti agli acciaccati e agli infortunati di recuperare e di essere abili e arruolabili per l’importante appuntamento.

In caso di qualificazione il Mazzola, in finale, affronterà la vincente del confronto tra Montespaccato e Mezzolara.