Mazzola sconfitto dal Castelnuovo Vomano: addio alla promozione in Serie D

MAZZOLA 1 CASTELNUOVO 3

MAZZOLA: Fontanelli, Rocchetti, Vecchiarelli, Campatelli (57’ Taflaj), Iacoponi, Bonechi, Zanaj, Camilli, Geraci (83’ Turillazzi), Bouhamed (77’ Fiaschi), Borri. Panchina: Masiero, Ghiozzi Pasqualetti, Zeppi, Forconi, Papi, Leonardi. Allenatore Pappalardo.

CASTELNUOVO VOMANO: Caputo, Sanchez Montilla, Cichella, Cappelletti, Maroto (82’ Ortiz Lopez), Tomas Caleir, Rufo (85’ Olivi), Lugo Martinez (75’ Giammarinaro), Piscopiello, Caparros Ruiz, Valiente (96’ Lopez). Panchina: Grilli, Orsini, Espinar, Farias, Pettinella. Allenatore Del Zotti.

Arbitro Zamagna di Saronno (Mazzo – Hueda).

Reti: 50’ Cichella, 63’ Valiente, 68’ Rocchetti, 77’ Maroto.

Note – Ammoniti: Taflaj, Bouhamed, Fiaschi, Caparros Ruiz, Sanchez Montilla, Cichella, Valiente. Recuperi: 3’ e 6’.

SIENA – Finisce ad un passo dalla finale per la promozione in serie D la stagione del Mazzola che cede al Castelnuovo Vomano al Bertoni davanti ad una cornice di pubblico importante, inclusi molti addetti ai lavori tra cui l’ex tecnico del Siena Magrini. Nel primo tempo padroni di casa, costretti a vincere, partono forte: al 1’ Borri manca l’appuntamento con la sfera per pochi centimetri.

I ragazzi in maglia biancoceleste cominciano ad attaccare a testa bassa creando diverse opportunità: al 18’ Campatelli anticipa Maroto crossando in area, il prolungamento di Sanchez trova Camilli sul secondo palo che calcia alto. Al 26’ ancora Mazzola, Borri riceve all’interno dei 20 metri difendendo il pallone dalla pressione avversaria e scaricando a rimorchio per Vecchiarelli, la palla si alza troppo ed esce. Al 30’ la migliore opportunità: Rocchetti crossa al centro, la palla attraversa tutta l’area di rigore verso Vecchiarelli, sembra fatta ma l’intervento disperato di Cappelletti salva il risultato. Al 31’ e al 40’ altre due conclusioni, rispettivamente di Zanaj e Borri, non inquadrano la porta.

La ripresa inizia con il Castelnuovo Vomano che sblocca la gara: punizione di Maroto per Cichella che segna l’1-0. Poco dopo arriva il raddoppio: traversone di Maroto per Valiente che fa 2-0. Con la qualificazione ormai eufemisticamente in salita i ragazzi di Ghizzani hanno comunque la forza di segnare con Rocchetti. L’entusiasmo per la rete realizzata galvanizza i biancoceleste, adesso in pressing per tentare una clamorosa rimonta. Ma al 77’, sull’ennesima ripartenza rapida di Maroto, il Castelnuovo cala il tris grazie al dribbling del funambolico numero 7 che insacca alle spalle di Fontanelli e chiude i conti. Il Mazzola con orgoglio ci prova fino all’ultimo ma il punteggio non cambia più e il Mazzola si deve rassegnare.