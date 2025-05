Mazzola, sfida al Castelnuovo Vomano. La carica di Ghizzani: "Ce la giochiamo"

Torna finalmente in campo dopo quasi un mese di stop il Mazzola che oggi alle 16 allo stadio di Castellalto (in provincia di Teramo) contro Castelnuovo Vomano affronta l’andata della semifinale nazionale playoff che mette in palio un posto per l’ultimo atto che vale la promozione in serie D. "E’ stato un lungo stop ma che è passato bene – dice l’ex calciatore della Robur e attuale mister dei biancoazzurri Marco Ghizzani (nella foto) -. Abbiamo alternato lavoro di rigenerazione a quello tattico per essere sempre pronti. I ragazzi sono stati vogliosi e sempre sul pezzo".

Difficile spiegare l’aria che si respira nello spogliatoio per questa gara. "Quando un percorso è fatto con serietà e serenità l’aria che si respira è sempre positiva – ammette il mister - abbiamo puntato molto su questo tipo di lavoro che abbiamo sempre cercato di migliorare per raggiungere il nostro obiettivo".

L’avversario come detto sarà il Castelnuovo Vomano, formazione vincitrice dei play-off abruzzesi e che in finale ha battuto due settimane fa il Renato Curi Angolana, team di Città Sant’Angelo (in provincia di Pescara). "Lo abbiamo visto solo una volta, sono parsi una squadra concreta e capace di concretizzare molto durante tutta la stagione. Sicuramente sarà un avversario difficile ma che potrebbe giocare a viso aperto come noi, favorendo lo spettacolo per dare vita ad una bella partita". Il Mazzola quest’oggi in Abruzzo avrà anche un nutrito gruppo di persone al seguito. "Fa sicuramente piacere avere persone che ci sostengono, la passione che abbiamo dentro ci deve contraddistinguere per portarci a fare qualcosa di grande", conclude Ghizzani.

I biglietti per la partita di oggi contro il Castelnuovo Vomano sono in vendita al costo di 10 euro più i diritti di prevendita sul circuito CiaoTickets e presso i rivenditori ufficiali cittadini come la Tabaccheria ‘Il Chiasso Largo’, MCM Service, Tabaccheria ‘Scacciapensieri’ e Tabaccheria ‘Gerace Francesco’ oppure presso qualsiasi punto vendita abilitato al circuito. Il ritorno è fissato per il 1 giugno a Cerchiaia. Questi 180 minuti (più eventuali supplementari del ritorno) si preannunciano molto equilibrati. Chi passerà questo ulteriore tutto però non potrà festeggiare visto che poi in finale, sempre con match di andata e ritorno se la vedrà con la vincente dell’altra semifinale, ovvero quella tra la vincente dei playoff del Lazio contro la vincente dei playoff dell’Emilia Romagna che sono il Montespaccato e il Mezzolara.