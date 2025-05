Mazzola sfida Castelnuovo Vomano in semifinale playoff nazionali di Eccellenza

Il Mazzola ieri pomeriggio ha finalmente conosciuto il nome dell’avversaria della semifinale playoff nazionali. Si tratta del Castelnuovo Vomano che ieri pomeriggio ha battuto 1-0 la Renato Curi Angolana sul campo neutro di Montorio al Vomano qualificandosi alle fasi nazionali dei play-off di Eccellenza. A decidere la gara una rete di Tomas Caleir a solo cinque minuti dal novantesimo. Per il centrocampista portoghese si tratta del primo gol stagionale, dal valore elevatissimo. Gli ospiti hanno avuto nel finale l’occasionissima per trovare il pari e prolungare la sfida ai supplementari ma l’attaccante della Renato Curi Angolana Sarr si è fatto ipnotizzare dall’estremo difensore neroverde Caputo. L’undici di mister Del Zotti proseguirà dunque il proprio cammino, affrontando come detto il Mazzola di mister Ghizzani: match di andata il 25 maggio a Castelnuovo Vomano, ritorno 1 giugno a Cerchiaia. Quello che andrà in scena tra due settimane quindi sarà il primo atto di una semifinale che si preannuncia molto equilibrata. Chi passerà questo ulteriore tutto però non potrà festeggiare visto che poi in finale, sempre con match di andata e ritorno se la vedrà con la vincente dell’altra semifinale, ovvero quella tra la vincente dei playoff del Lazio contro la vincente dei playoff dell’Emilia Romagna. Restando in tema di spareggi ieri sul campo dello stadio Del Conero di Ancora si sfidavano per la promozione diretta in D la storica società della Maceratese e il K Sport Montecchio, giunte a pari merito nel girone marchigiano del campionato di Eccellenza. Davanti ad una cornice di pubblico importantissima per la categoria i biancorossi hanno vinto ai rigori (5-3) sui pesaresi dopo 120 intensissimi e terminati 1-1.