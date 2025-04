Mazzola sfida Rondinella Marzocco nella finale playoff di Eccellenza

Il Mazzola dopo il sudato pass staccato ieri, domenica prossima se la vedrà con la Rondinella Marzocco nella finale playoff del girone E di Eccellenza. La gara si giocherà ancora al Ceccarelli di Cerchiaia e come avvenuto ieri i ragazzi di Ghizzani avranno due risultati su tre: in caso di parità al 90’ ci saranno i supplementari, che se il punteggio sarà ancora in equilibrio, premieranno la formazione senese, giunta terza rispetto alla Rondinella quinta. Dopo questo ulteriore step, chi passa, entrerà nella griglia nazionale che mette in palio, con gare di andata e ritorno, sette posti per la D 25/26. A proposito di Rondinella ieri pesante successo esterno nel derby contro l’Affrico per la società fiorentina che si è imposta 2-1 all’extratime con il centro vincente di Polo. Ieri si è giocato anche un playout: 120 minuti elettrizzanti fra Lanciotto e Fortis, ma alla fine l’1-1 salva la squadra di Campi Bisenzio alla seconda salvezza di fila in categoria. Amaro verdetto per la Fortis Juventus che torna in Promozione.