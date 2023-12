"Mazzola-Siena: Applausi per Niccolò e saluto di Michel Cruciani"

Oltre alla sfida in campo Mazzola-Siena è stata molto di più: è stato l’applauso che ha accompagnato l’uscita dal campo del biancoceleste Niccolò Nassi dopo la botta alla testa che gli ha fattoperdere i sensi. Un infortunio che ha raggelato lo stadio, facendo vivere a tutti attimi di paura, ma che fortunatamente si è risolto senza conseguenze: Niccolò sta bene: "Ci hai fatto spaventare ma sapevamo benissimo che sei un guerriero! Il nostro Niccolò sta bene e non vede l’ora di tornare in campo. Forza Nik, ti aspettiamo!" il messaggio del club biancoceleste. Mazzola-Siena sono stati anche il coro e gli applausi che i tifosi della Robur hanno rivolto all’ex bianconero Michel Cruciani: il giocatore del Mazzola è andato a salutarli, segno di un legame che rimane oltre al tempo e alla maglia e che lui stesso non ha mai nascosto, pur dispiaciuto di non aver dato alla Robur quanto avrebbe voluto.