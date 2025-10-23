Mb Team e Don Bosco a punteggio pieno. Travolti i vicecampioni dello Sconvolts

Seconda giornata di campionato Uisp con 2 sole squadre a punteggio pieno. MB Team e Don Bosco Mazzola, rispettivamente nel girone A e nel girone B.

Girone A. Impresa dell’MB Team che dilaga 4-1 contro i vicecampioni dello Sconvolts. Lorenzo con una doppietta, prima rete da fuori area e seconda in mischia, lancia i suoi nel primo tempo. Nella ripresa Federico Tosi accorcia sotto rete, ma Viviani è freddissimo dal dischetto realizzando due rigori. "Vittoria esaltante - dice Giovanni Berlingeri -. Super prestazione di tutti e soprattutto del portiere Fannucchi". Finisce 1-1 tra Zanzbusters Fdm e Bellariviera/Leblon. Per gli ospiti a segno Baglini. "Soprattutto nella ripresa - dice Andrea Becagli del Bellariviera/Leblon - abbiamo attaccato molto. Meritavamo il successo". La doppietta di Verona lancia l’Unione Quiesa Orange contro il Ctz/Dlf, finale 2-0. "Vittoria meritata. Il nostro Cecchi ha fatto una sola, grandissima, parata" dice Simone Nocchi. "Un tempo per uno e pari più giusto" replica Graziano Rizzo. Il Nuovo Panificio Carlotta dilaga 9-1 contro l’Antisquadra. Per gli sconfitti a segno Cara. "Eravamo senza portiere" sottolinea Gabriele Orsi dell’Antisquadra.

Classifica: Mb Team 6; Unione Quiesa Orange 4; Nuovo Panificio Carlotta e Sconvolts 3; Zanzbusters Fdm e Bellariviera/Leblon 2; Atletico Camaiore 1; Antisquadra e Ctz/Dlf 0.

Girone B. Colpo esterno della Don Bosco Mazzola che passa 4-2 a Torre del Lago sul Tdl Soccer. Alla doppietta di Campi si aggiungono i centri di Tartarini e Bertozzi. Per gli sconfitti Tartarini e Pasqualetti. Finisce 1-1 tra Hotel Virginia e Nuovo Mondo Fitness. Locali avanti su rigore, pareggia Prosperi. "Avremmo meritato il successo per quanto creato" sottolinea Edoardo Tinghi del Nuovo Mondo Fitness. Altro 1-1 è quello tra Real Nocchi e Croce Verde Viareggio. Dini per i locali e Tortora per gli ospiti. "Bel pareggio di sostanza contro una squadra forte" precisa Francesco Raffaelli del Real Nocchi. Infine i campioni in carica dell’Arena Metato fanno 2-2 nel derby pisano contro il Csf Bianchi/Mda. La doppietta di Del Sarto illude perché nella ripresa Coli e Del Ry firmano la parità. "Primo tempo dominato. Ripresa in letargo" dice Gianluca Franchi dell’Arena Metato. "Primo tempo male ma ripresa dominata. Pari giusto", sottolinea Gabriele Raimo del Csf Bianchi/Mda.

Classifica: Don Bosco Mazzola 6; Arena Metato e Csf Bianchi/Mda 4; Torcigliano 3; Croce Verde Discobolo, Real Nocchi, Nuovo Mondo Fitness e Hotel Virginia 1; Tdl Soccer 0.

Sergio Iacopetti