Meda: confermati Martino, Romeo e Crea per la nuova stagione

Pochi ma buoni. L’indizio sui confermati a Meda per il prossimo anno è racchiuso in questi due aggettivi. Il direttore sportivo Andrea Cavallini vuole mettersi alle spalle il girone di ritorno – e relativi “fantasmi“ – del campionato appena concluso e lo fa rivoltando il più possibile l’organico senza però togliere le basi più solide. La ripartenza bianconera si fonda sui rinnovi dei centrocampisti Gabriele Martino e Manuel Romeo e dell’attaccante Simone Crea. Per Martino si tratta della settima stagione in bianconero divisa in due spezzoni dopo i tanti anni alla Pro Sesto di inizio carriera. Per Romeo invece è in arrivo la quarta stagione a Meda dopo tantissima Serie D tra Varese, Pro Sesto, Seregno, Ciserano, Monza, Pro Patria e Lecco. Anche Crea è un veterano di questi campionati; classe 1993 si appresta al suo terzo campionato con le insegne medesi dopo Codogno, Varzi, Real Calepina, Casatese, Breno, Legnano, Bustese e Nibionno. Unitamente a loro tre saranno ancora sotto gli ordini di mister Cairoli anche i giovani Nicolò Panizza (difensore 2003), Alberto Petito (difensore 2005), Pietro Barile (centrocampista 2007) e Andrea Esposito (difensore 2003). La prima vera novità riguarda il settore dei portieri che probabilmente sarà del tutto nuovo a partire da agosto con l’arrivo dalla Calvairate dell’estremo difensore classe 2005 Giulio Fumagalli (settore giovanile Giana) che con ogni probabilità sarà il titolare; completerà il reparto Filippo Sala anche lui del 2005 che rientra dal prestito del Rovellasca neopromosso in Promozione tramite i playoff. Sala è un prodotto del settore giovanile bianconero e nella stagione appena conclusa ha totalizzato un paio di presenze.

Ro.San.