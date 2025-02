Meda sta meglio ma la Base si è rimessa a correre

È la domenica di uno dei derby più sentiti in Brianza che negli ultimi 20 giorni ha assunto un ruolo cruciale e delicatissimo per entrambe. Il Meda che gioca in casa (17.00) scende verticalmente, la Base improvvisamente e quasi a sorpresa, dopo le dimissioni di Crucitti, si è messa a vincere le partite (due di fila). Le due squadre sono ancora distanti (9 lunghezze), ma attenzione ai sevesini che riaccesa una tenue fiammella hanno messo nel mirino i playout. Non sarà un derby affatto scontato come poteva essere due giornate fa.

Anche in Sedriano-Lentatese in palio ci sono punti per i playout. Sempre nel girone A trasferta da vincere per l’Ardor se vuole puntare ai playoff sul campo della Vergiatese. Nel girone B sotto i riflettori c’è il momento no di Fucina e soprattutto della Leon, entrambe scivolate fuori dalle prime cinque posizioni. Gli orange sono al bivio a Treviglio (15.30) con una delle tre terze a quota 37 punti. Tassativo non sbagliare. La squadra di Muggiò, dopo lo sfogo del suo presidente Pace, attende la Cisanese che sette giorni fa ha furoreggiato a Vimercate. Senza bomber Mantellini la Casati chiede punti alla Calvairate, anche se la sua strada è oramai segnata.

Ro.San.