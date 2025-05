Medolla San Felice: Idrissa Camarà rinforza l'attacco per la Promozione

Il Medolla San Felice piazza il colpo grosso in attacco per la Promozione con Idrissa Camarà (’93) punta della Guinea Bissau che viene dall’Eccellenza siciliana allo Sciacca e vanta una lunga esperienza fra Serie B (26 gare ad Avellino dal 2016 al 2018), Serie C (Akragas) e D con Correggese, Giugliano, Agropoli e Luparense, oltre alle stagioni in Belgio e Portogallo. In Eccellenza manca solo l’ufficialità, ma Bob Notari sarà il nuovo tecnico del Formigine. In Promozione lo United Carpi sta per riabbracciare Simone Teocoli, centrocampista classe ‘82 che torna da Arceto, confermati Kundome, Posponi, Vezzani, Malagoli, Gianasi e Cinelli. Ufficiale il rinnovo fra La Pieve e mister Barbi. In Prima come anticipato Fausto Barbanti è il nuovo tecnico del Cavezzo (Davide Cuozzo guida il settore giovanile). Il Colombaro annuncia il difensore Edoardo Fontanesi (2000) dall’Avis Montecalvo e il portiere Francesco Cornia (2003) dal Ganaceto, confermati i centrocampisti Rispoli e Savarese e la punta Parisi. In Seconda alla Carpine arriva in difesa Christian Fabbricatore (2004) dalla Solierese, allo Zocca dal Levizzano tornano il centrocampista Mirko Arena e l’attaccante Matteo Pancaldi.

d.s.