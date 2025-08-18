Medolla traina San Felice. Una matricola ambiziosa

Comincia ufficialmente oggi la vita sportiva del nuovo Medolla San Felice, nato in estate dalla fusione fra a società biancoverde e quella giallorossa. Nuovo logo, prima squadra e giovanili divise fra i due paesi, ma il gruppo dirigenziale trainante è quello del Medolla, capace di scalare in 4 anni dalla Terza alla Promozione, guidato dal presidente Giovanni Levati, che proverà a essere protagonista anche nella nuova categoria da cui mancava dal 2011. La squadra affidata al confermato Alessandro Semeraro, arrivato a gennaio 2024 in Seconda, si allenerà e giocherà a Medolla almeno fino all’inverno, potendo poi sfruttare il sintetico del Bergamini. La rosa è quella dei record di Prima (sono partiti solo Guilouzi e bomber Boccher), rinforzata dagli ex sanfeliciani Malavasi, Bagni, Stabellini, Mounir e Bernabiti, poi Zanoli in mediana e in attacco il confermato Adusa (oltre 30 reti totali da novembre) a cui si aggiungono Tecku (7 gol a Camposanto) e Camara dallo Sciacca (Eccellenza siciliana), già in D alla Correggese. Questa la rosa di Semeraro, affiancato dal vice Nello Castiello, preparatore dei portieri Riccardo Atti, massaggiatore Elvino Gennari e fisioterapista Matteo Bruschi. Un solo test il 27 agosto: triangolare a Medolla con Persiceto e Casumaro dalle 19.45.

Portieri: Alessandro Neri (‘87), Alessandro Maccarinelli (‘06 Progresso).

Difensori: David Pastorelli (‘96), Marcello Malavasi (’04, San Felice), Asshoun Vanga Emanuel (‘99), Lorenzo Leozzappa (‘07), Renard Shehu (‘92), Stefano Sentieri (‘90), Lorenzo Saracino (‘02), Marco Bagni (’02, San Felice).

Centrocampisti: Altin Hoxha (‘90), Giuseppe Franco (‘95), Kubilay Abusoglu (‘96), Gianluca Zanoli (’00, La Pieve), Lorenzo Stabellini (’00, San Felice), Francesco Benassi (’07, Solierese), Abdalla Ahmad (‘97), Matteo Marconi (’06, Progresso), Haddaji Mohamed Mounir (’02, San Felice).

Attaccanti: Andrei Bugneac (‘88), Jonhatan Djowo Adusa (‘01), Pietro Bernabiti (’05, San Felice), Franklin Tecku (’04, Camposanto), Idrissa Camara (’93, Sciacca).

Davide Setti