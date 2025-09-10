Mei: "Buona la prima, la vera Alma arriverà"

È buona la prima dell’Alma Fano in Promozione, perché quello che conta al momento in casa è il risultato. Contro l’Ostra Calcio la squadra fanese, in evidente difficoltà sul campo per tutta una serie di motivi, ha cercato soprattutto di non perdere – e le mosse tattiche di mister Omiccioli nel corso della partita sono andate in questa direzione – e se alla fine, invece del pari è arrivata a sorpresa una vittoria, tanto di guadagnato. "Noi abbiamo fatto un preparazione con carichi pesanti – ha detto il presidente dell’Alma Fano Giovanni Mei – mentre l’Ostra Calcio è apparsa certamente più brillante. Dobbiamo tenere presente che Andrea Omiccioli faceva la prima partita dallo scorso campionato, che Pierpaoli aveva giocato appena la prima amichevole e che Sartori aveva giocato mezza partita in Coppa Italia. In più ci mancavano Saponaro e Giacomelli e all’ultimo hanno dato forfait anche Arpaia e Beciani. Insomma, qualche attenuante ce l’avevamo". Per Mei nel confronto tra i due allenatori la partita l’ha vinta mister Omiccioli. "Ha fatto le scelte giuste, mentre l’allenatore loro, togliendo il numero 7 (Paterson Bodje, un’ala particolarmente insidiosa sulla fascia sinistra, ndr), ci ha fatto un grosso favore", ha aggiunto il presidente del club granata.

Nella seconda metà della ripresa l’attacco dell’Ostra è stato depotenziato e così l’Alma ha potuto affacciarsi in avanti e trovare in piena zona Cesarini il gol vittoria con Moschella. Adesso c’è da pensare al recupero dei tanti assenti in vista della sfida di domenica prossima al "Mancini" contro il Tavullia Valfoglia, sconfitto in casa all’esordio dal San Costanzo Marottese (1-3). Mister Omiccioli avrà a disposizione Giacomelli e Incerti che hanno scontato la squalifica e in settimana dovrà verificare le condizioni fisiche di Saponaro e di Sabattini. Dal confronto con l’Ostra poi sono usciti malconci Nicola Palazzi, che ha accusato un dolore al ginocchio, e Sartori alle prese con problemi di affaticamento. Tutta gente che potrebbe rientrare nei ranghi, dando così la possibilità al tecnico fanese di sistemare meglio i reparti. In attesa sempre di Niccolò Gucci, il pezzo forte dell’ultimo mercato granata, che deve ancora scendere in campo. Un problema fisico ha finora rinviato il suo debutto, ma certamente con il bomber Gucci in campo tra un paio di settimane i tifosi fanesi si aspettano di vedere un’altra Alma.

Silvano Clappis