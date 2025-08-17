Mei promuove il Fano: "C’è stata la reazione"

È più che soddisfatto il presidente Giovanni Mei del suo Fano visto mercoledì sera al "Mancini" contro l’Urbania, "tenuto conto – aggiunge subito Giovanni Mei – di quello che avevamo in campo,ci mancavano quattro giocatori importanti come Gucci, Sartori, Omiccioli e Pierpaoli e in più nel secondo tempo abbiamo giocato con sette under in campo contemporaneamente". Contro un’Urbania che non ha fatto sconti. Insomma la prova contro i durantini ha mostrato un’Alma Fano in progresso rispetto alla prestazione di esordio a Fermignano, dove il Fano fu sconfitto per 3-0. "Non era affatto preoccupato dopo Fermignano – continua il presidente del club granata – e la prova contro l’Urbania lo ha dimostrato, la squadra non ha subìto la debacle dell’esordio, reagendo proprio come mi sarei aspettato, per cui non c’è che da essere soddisfatti. Adesso andiamo avanti su questa direzione, sapendo che ci sono gare dove puoi fare meglio ed altre dove magari vai in sofferenza. Questo ovviamente dipende da te e anche dal livello degli avversari che trovi di fronte". Sta di fatto che contro un’Urbania che sulla carta, per i nomi che ha, sembrerebbe più forte della Fermignanese che solo adesso si è affacciata in Eccellenza, i granata hanno pareggiato con i primi e perso con i secondi. "In queste partite di pre-season – specifica ancora il presidente Mei – non bisogna mai guardare al risultato che lascia il tempo che trova. Bisogna guardare ai progressi che fa la squadra ed ero sicuro che contro l’Urbania avremmo visto un Fano migliore di quello che ha giocato a Fermignano dopo appena una settimana di preparazione. Perché abbiamo una squadra che è destinata a crescere e questa certezza di crescita me la dà un tecnico come Mirco Omiccioli che è preparato, sa come si allena e conosce bene la Promozione". Il Fano riprenderà la preparazione domani dopo tre giorni di riposo, in vista della terza amichevole in programma sabato 23 agosto contro il K-Sport Montecchio. La società di via Toscanini vorrebbe disputare la gara al "Mancini", ma sia lo stadio che l’orario sono ancora da concordare. La punta Zaccardo potrebbe firmare.

sil.cla.