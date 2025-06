Memorial Bezziccheri: al via i quarti di finale con Senigallia-Forsempronese

Inizia oggi la fase ad eliminazione diretta del 22° Memorial "Bezziccheri" in corso al campo sportivo di Muraglia: alle 19 Senigallia-Forsempronese aprirà i quarti di finale. La Vigor, al debutto in questa manifestazione, ha vinto con Muraglia, Vf Adriatico ed Urbino (20 reti realizzate ed appena 1 subita). Fossombrone secondo nel proprio girone ottenuto grazie a due successi (con Villa San Martino e Maroso Mondolfo) ed alla sconfitta con la Vis Pesaro vincitrice del gruppo. Alle 21 di oggi Csi Delfino Fano-K Sport Montecchio: fanesi primi nel proprio gruppo grazie alla miglior differenza reti nei confronti del Real Metauro dopo che entrambe le compagini avevano chiuso in testa con 7 punti il girone che comprendeva anche Academy e S. Orso. Più complicata la qualificazione del K Sport Montecchio arrivata all’ultima giornata del girone eliminatorio con la vittoria sul Gabicce Gradara, dopo aver raccolto una vittoria sull’Arzilla ed una sconfitta col Fano nelle gare precedenti. Domani alle 19 derby biancorosso tra Vis Pesaro e Muraglia: vissini vincitori del proprio gruppo a punteggio pieno davanti alla Forsempronese e con l’attacco più prolifico (insieme alla Vigor Senigallia) con 20 reti realizzate, Muraglia qualificato dopo la vittoria con l’Urbino decisiva per il secondo posto del girone alle spalle della Vigor Senigallia. Alle 21 Fano-Real Metauro: granata perfetti fino a questo momento, vittoria del girone con 9 punti in 3 gare e miglior difesa del torneo insieme alla Vigor Senigallia con appena 1 rete incassata, arrivano imbattuti alla gara anche i gialloverdi condannati però dalla peggior differenza reti nei confronti del Csi Delfino Fano. Nei quarti di finale in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si andrà direttamente ai calci di rigore. Tra i marcatori in evidenza Ceccarani (7 gol) e Liberti (4) della Vis e Spinaci (4) della Forsempronese.

Luigi Diotalevi