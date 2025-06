Memorial Buccolini. Si assegnano i trofei per Giovanissimi e Allievi

Serate da Albo d’oro nella quinta edizione del Memorial "Buccolini", il torneo organizzato dalla Treiese. Tra stasera e domani infatti allo stadio "Capponi" di Treia si eleggeranno i nuovi campioni della rassegna di calcio giovanile. Saranno Treiese-Cingolana San Francesco per i Giovanissimi e Moglianese-Portorecanati per gli Allievi le due finalissime.

Oggi alle 21 l’ultimo atto dei Giovanissimi, un derby con la Treiese che proverà a difendere il titolo che vince da due anni di fila al cospetto di una Cingolana SF che ha primeggiato sia nel 2021 che l’anno scorso tra gli Allievi. Il big match vede i rossoblù di casa come l’unico team ancora imbattuto, nei quarti hanno infatti superato 5-0 la Sangiustese per poi vincere un’equilibratissima semifinale contro la rivelazione Union Calcio per 4-3. La Cingolana San Francesco dal canto suo non ha subito gol né ai quarti di finale, dove ha regolato per 4-0 la formazione del Portorecanati, né in semifinale, dove ha vinto 2-0 contro il Montefano.

Sarà inedita, invece, la finale Allievi tra Moglianese e Portorecanati domani, sempre con fischio d’inizio alle 21. I primi hanno eliminato in rimonta 3-2 Montecosaro nei quarti e poi con un secco 3-0 la Cluentina. Gli arancioni hanno sconfitto 5-1 l’Atletico Conero e poi si sono imposti 3-0 sulla Sangiustese VP in semifinale.

an. sc.