Memorial Clagluna Il grande torneo al "Cavanis". Da venerdì al 2 giugno, con 32 partecipanti

Per i giovani a Capezzano c’è sempre un occhio di riguardo. Dopo che di recente nell’impianto in zona Cavanis si è disputato il 3º Memorial “Bruno Matteucci“ con una bella giornata all’insegna del divertimento dedicata ai Piccoli Amici (non ci sono stati né vincitori né vinti... ma solo bimbi felici che hanno giocato con entusiasmo!), ora ci si prepara per uno degli eventi più attesi: il prestigioso Memorial “Roberto Clagluna“.

Diventa maggiorenne il “Clagluna“, giunto alla sua 18ª edizione. Si terrà da questo venerdì (con la presentazione delle squadre sul palco dopo la sfilata in piazza della Chiesa a Capezzano) fino a lunedì 2 giugno. Sarà una tre giorni intensissima, di partite dalla mattina alla sera sabato, domenica e lunedì sui due campi in sintetico dello stadio "Maggi-Matteucci".

Il torneo è riservato alla categoria Pulcini Misti: le squadre dilettanti giocheranno con i 2014, quelle professionistiche con i 2015. Stile mondiale ci saranno 32 formazioni ai nastri di partenza e tutte giocheranno lo stesso numero di partite fino in fondo. Da qui, in passato, sono emersi grandi nomi poi arrivati in Serie A.