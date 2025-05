Memorial Franco Chignoli: Olypique Marsiglia trionfa nel torneo Pulcini 2014

Si è chiusa presso il Centro Sportivo Eracle di Casnate con Bernate, la quarta edizione del “Memorial Franco Chignoli“, torneo internazionale riservato alla categoria Pulcini 2014. In due giornate all’insegna del divertimento, del fair play e della solidarietà, dodici squadre professionistiche – otto italiane e quattro internazionali, fra cui Milan, Inter, Juventus, Atalanta, Como, Bayern Monaco – si sono sfidate in un girone unico, dando vita a un evento che ha saputo unire internazionalità, valori sportivi e senso di comunità. Alla fine il successo è andato all’Olypique Marsiglia, davanti ai rossoneri e allo Schalke 04.

La manifestazione, coordinata dall’Eracle Sport FC sotto la direzione tecnica del Campione del Mondo Gianluca Zambrotta, è diventata ormai un riferimento tra i tornei giovanili internazionali, distinguendosi per la qualità sportiva e la missione benefica. L’edizione 2025 ha infatti sostenuto le cosiddette “Sette Sorelle”, sette associazioni impegnate in ambito sanitario, sociale e umanitario. L’obiettivo ambizioso di superare i 17.500 euro raccolti nella scorsa edizione e raggiungere i 60.000 euro complessivi in quattro anni di attività è stato raggiunto, consolidando una raccolta di 22.750 euro.

A impreziosire l’evento, la partecipazione di numerosi testimonial del mondo del calcio e dello spettacolo: dallo stesso Zambrotta a Giuseppe Bergomi, da Massimo Ambrosini a Simon Kjaer, e poi Antonio Cabrini, Filippo Galli e Pietro Vierchowod.