Memorial Massese: omaggio a Nino Vita, Fausto Manfredi e Giuliano Zoratti

La Massese fatica a riemergere dalle sabbie mobili dell’Eccellenza ma a ricordarle quello che è stata e che ancora rappresenta per i suoi tifosi e per i suoi ex giocatori si terrà il prossimo 31 maggio il Memorial in onore degli scomparsi Nino Vita, Fausto Manfredi e Giuliano Zoratti giunto alla sua 12ª edizione. Il revival, nato inizialmente da un’idea dalla squadra della storica promozione del 1990-91 si è ormai allargato a macchia d’olio tanto da coinvolgere ex giocatori di ogni epoca sotto il nome di “Ex Massese Forever“.

Per l’incontro di fine maggio hanno già dato la loro adesione Corsi, Gaspa, Angelotti, Carnesecca, De Angelis, Puppi, Bertocchi, Taffi, Fabiani, Lorieri, Gnetti, Redomi, Lorenzetti, Aliboni, Montanari, Pelliccia, Mariani, Costa, Turrà, Menconi, Murgita, Del Nero e Bresciani. Ci saranno il massaggiatore Grassi ed i mister Mosti e Lazzerini oltre agli amici Imbriale (ex Reggiana) e Foschi (mister del Renate). Presenzieranno Luana, moglie del presidente Manfredi, e Mila e Veronica, rispettivamente moglie e figlia di Vita.

Come al solito è Mauro De Angelis il cuore pulsante dell’iniziativa affiancato dai collaboratori Stefano Menconi, Paolo Lenzetti, Davide Quieti, Luca Bertoneri ed Alessio Ciuffi. La Massese del presidente Gerini e del ds Cantoni offrirà i completini per l’immancabile partita di rito. Nei prossimi giorni verrà comunicato il programma completo. L’evento vuol ricordare anche altri personaggi come Mauro Balloni, Luigi Tasciotti e Vincenzo Gallotta legati ai colori bianconeri.

Gianluca Bondielli

Nella foto, la formazione delle vecchie glorie della Massese