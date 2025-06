Memorial Massimo Micci: la Pergolese trionfa nel torneo giovanile di Isola di Fano

Si è svolta nel campo sportivo di Isola di Fano, la terza edizione del Memorial "Massimo Micci", torneo di calcio giovanile riservato alla categoria "Giovanissimi" e organizzato dall’Associazione Culturale Isola di Fano. La manifestazione è dedicata a Massimo Micci, ex portiere e in seguito dirigente della squadra locale, militante in Seconda Categoria. Il torneo ha visto una grande partecipazione di pubblico, accorso ad assistere alle sfide tra le squadre di Fossombrone (presentatasi con due formazioni), Fermignanese, Pergolese, K-Sport Montecchio e Marottese Arcobaleno.

Le partite eliminatorie si sono svolte nella mattinata, mentre nel pomeriggio hanno avuto luogo le fasi finali. Nel frattempo, l’Associazione Culturale, con il contributo dei suoi rinomati chef, ha offerto un pranzo conviviale per atleti, accompagnatori, genitori e per tutti gli isolani che hanno voluto partecipare a questo evento in ricordo di una persona molto amata. Dopo incontri combattuti e ricchi di suspense, è stata la Pergolese a imporsi ai rigori su una tenace Fermignanese. Terzo e quarto posto per le due formazioni del Fossombrone, quinto il K-Sport Montecchio, sesta la Marottese Arcobaleno. È stato inoltre assegnato il premio al miglior portiere, ruolo nel quale Massimo Micci si era distinto fin in Prima Categoria: il riconoscimento è andato a Filippo Paradisi, estremo difensore della Pergolese. Durante la cerimonia di premiazione, Giorgio Galanti, presidente della Polisportiva Isola di Fano, e Matteo Alesi, presidente dell’Associazione Culturale Isola di Fano, hanno ringraziato la famiglia di Massimo – Silvia, Giorgia e Michele – per il continuo supporto alla manifestazione, così come tutti gli isolani che hanno contribuito all’organizzazione, le società partecipanti con i loro staff e il caloroso pubblico che ha fatto da splendida cornice a una giornata di sport, amicizia e condivisione.

am. pi.