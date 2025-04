Memorial Matteo Craspi: Torneo di calcio a Forlì per beneficenza

In campo nel ricordo di Matteo. Si disputa domani, a partire dalle 8.30 presso l’impianto sportivo Casadei di San Martino in strada, il ‘1° memorial Matteo Craspi’ organizzato dall’Union Sammartinese presieduta da Samuela Navetta. L’Union è la società forlivese per la quale il giovane calciatore (nella foto), scomparso il 1° maggio di un anno fa a soli 15 anni per una malattia incurabile nel 2024, era tesserato e che aveva continuato a seguire, con grande passione anche nel periodo della malattia.

Al torneo, un quadrangolare, prenderanno parte, assieme ai padroni di casa della società organizzatrice della manifestazione, le squadre del Meldola, della Pianta e del Vecchiazzano. In campo le formazioni della categoria Allievi delle classi 2008 e 2009. I proventi dell’evento saranno devoluti al reparto di Oncologia Pediatrica dell’ospedale di Rimini. Le premiazioni del quadrangolare a partire dalle ore 17 con la musica del DJ Nico Boccia. Per chi volesse pranzare assieme ai ragazzi in campo e ai relativi genitori e parenti è possibile prenotare al ristorante ‘Ze Beach’ chiamando il 375.6323237.

Il torneo si svolge col patrocinio del Comune di Forlì e dell’Associazione Dino Amadori.

Franco Pardolesi