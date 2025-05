Memorial Niccolò Galli: Torneo Giovanile di Calcio a Firenze

Sono passati 24 anni da quando Nicco non c’è più, ma si fa ancora fatica a crederlo. Aggiungere il cognome pare quasi superfluo perché Niccolò Galli a Firenze (e non solo) lo conoscono tutti, nonostante il destino lo abbia strappato giovane ai suoi affetti e alla sua passione più grande: il calcio. Ecco perchè ogni anno la straordinaria famiglia Galli (mamma Anna in testa con Camilla, ora presidente dalla Fondazione, Carolina e ovviamente babbo Giovanni) organizza insieme ai tanti amici della Fondazione il Memorial dedicato in questa edizione ai Giovanissimi 2012. Il torneo è stato presentato ieri al Cinema Astra di Banca Cambiano e si svolgerà dal 23 al 25 maggio. Novità, rispetto alle precedenti edizioni è l’impianto dove si giocherà la manifestazione: stadio Poggioloni e Pandolfini, alle Caldine con gestione del Fiesole Calcio.

Dieci le formazioni di blasone, suddivise in due raggruppamenti. Girone A: Atalanta, Empoli, Floria, Milan, Roma. Girone B: Affrico, Bologna, Inter, Juventus, Monza. Si giocherà da venerdì 23, con inizio gara ore 10,30 proseguendo fino a domenica 25 maggio con finalissima alle 16,30 e alle 17,30 le premiazioni sul campo. In base al piazzamento nei gironi eliminatori le squadre disputeranno le finali dal 1° al 4° posto. Ma ci sarà anche un momento di grande commozione quando sabato alle 17,30 sarà ricordato Nicco da tutte le squadre partecipanti che scenderanno in campo e dedicheranno un pensiero a ’uno di loro’.

La presentazione del torneo è stata arricchita dalla presenza di illustri personaggi del mondo del calcio e dello sport italiano, sotto la regia del collega Mario Tenerani. Il più atteso – anche da Anna Galli che più di ogni altro ha voluto la sua presenza, per stima prima di tutto umana – Alessandro Del Piero che ha ricevuto il premio alla carriera. Insieme a lui il designato degli arbitri, il fiorentino Gianluca Rocchi (premiato per la sua carriera), il Capitano Giancarlo Antognoni ed Emanuele Giaccherini. In collegamento Simona Ventura (premiata per la sua vicinanza al mondo dello sport e ai sui valori) che ha partecipato con un simpatico intervento carico di affetto e vicinanza alla Fondazione Galli e ai valori dello sport. Presente anche la sindaca di Fiesole, Cristina Scaletti.

Infine la Fondazione Niccolò Galli ha annunciato che donerà un’ambulanza alla Misericordia di Campo di Marte, confermando l’impegno costante verso la comunità e la solidarietà. Di rilievo il sostegno di Banca Cambiano, dei numerosi amici, sostenitori e dei volontari, che rendono possibile la straordinaria opera di solidarietà della Fondazione.

Francesco Querusti