Memorial Roberto Lorentini ad Arezzo: 27ª edizione nel segno del fair play

AREZZOAll’Olmoponte Santa Firmina tutto è pronto per l’edizione numero 27 del Memorial Roberto Lorentini. Appuntamento oggi e domani sui campi di gara in quella che è un’edizione particolare, a quarant’anni dai tragici fatti dell’Heysel, che videro tra le 39 vittime la giovanissima Giusy Conti e il giovane medico Roberto Lorentini il quale sacrificò la propria vita per prestare soccorso ai feriti. Un gesto che gli è valso la medaglia d’argento al valore civile.

L’edizione di quest’anno sarà particolarmente ricca di significati a partire dalla qualità delle squadre partecipanti, 18 in tutto, con la partecipazione di 6 realtà professionistiche under 13, nello specifico Roma, Spezia, Venezia, Mantova, Arezzo e Perugia. Insieme a loro 12 dilettantistiche under 14 come Olmoponte Santa Firmina, Castiglione del Lago, Nuova Alba, Sangiovannese, Trestina, Tressa, che ha sostituito il Figline per l’impegno di domenica nella finale di Coppa Toscana di categoria. Ecco poi Prato, i biancorossi del Terranova Traiana, Casentino Academy, Atletico Levane Leona, San Marco Avenza, Montevarchi.

L’importanza del torneo non è data solo dalla qualità delle squadre partecipanti, ma dal valore che gli organizzatori, d’accordo con Andrea Lorentini figlio di Roberto, hanno voluto dare al fair play, infatti le tre finali di domenica nell’impianto di via del Verrocchio, alle porte di Arezzo, vedranno la partecipazione di Francesco Cesari e Andrea Vaglini di Toscana Fair Play e saranno tutte e tre "partite applaudite", dove non si potrà tifare contro, urlare contro gli arbitri, ma solo applaudire ogni azione dell’una e dell’altra squadra, nel pieno rispetto dei valori che lo sport deve sempre trasmettere.

Matteo Marzotti