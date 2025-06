Memorial Sgatti alla Folgor. Calenzano può sorridere

La decima edizione del Memorial ‘Luigi Sgatti’, torneo organizzato dall’Audace Galluzzo in onore del direttore sportivo prematuramente scomparso, è stata vinta dalla Folgor Calenzano. Nella finalissima prestazione di valore della compagine di Calenzano che ha battuto 4-1 l’Affrico. Per la Folgor Calenzano a segno con 2 reti Leonardo Sponsale, 1 di Gioele Bandini e l’ultima di Niccolò Tarli; mentre per gli azzurri del Campo di Marte ha segnato Niccolò Lunghini su rigore. Terzo posto per la Settignanese che ha battuto 1-0 la Floria.

Alla serata finale, nell’impianto del Galluzzo, era presente Jonas Harder, calciatore della Fiorentina che ha iniziato a giocare a pallone proprio nell’Audace Galluzzo per poi passare direttamente in viola. Le varie squadre (categoria Giovanissimi 2011) sono state premiate da Claudio Sgatti, figlio di Luigi, dal presidente dell’Audace Galluzzo Franco Angelozzi, dal vice presidente Franco Tanini, dal ds Maurizio Pini, mentre il presentatore Icidio Bardelli ha omaggiato l’arbitro con una targa ricordo.

La rosa della Folgor Calenzano: Argiento, Bandini, Basilico, Belli, Bernardini, Bigini, Bini, Borsini, Bucossi, Gambelli, Hasanaj, Malagigi, Mariotti, Masi, Mattioli, Ndrevataj, Oliarca, Provazza, Sponsale, Tarli, Valoriani, Zerbo. Allenatore Alessio Fusi.

F. Que.