Memorial Vincenzo Lapomarda: torneo giovanile al Centro sportivo Ambrosini

Il tempo passa, ma il ricordo di quel mister baffuto non sbiadisce. Perché Vincenzo Lapomarda, oltre a essere un allenatore abituato a lavorare con i giovani e un grande appassionato di calcio, era anche capace di farsi voler bene. Lapomarda, classe 1947, è morto nel giugno 2014. Il figlio Gianpiero da sei anni allestisce un Memorial dedicato a suo padre. Il torneo, riservato alla categoria giovanissimi Under 14, è in programma oggi al Centro sportivo Ambrosini di via Solferino. Alle 9.30 si troveranno di fronte Ges e Casatese. Un’ora più tardi sarà il turno di Monza e Casati Arcore. Nel pomeriggio la finalina di consolazione alle 14.30, mentre alle 15.30 toccherà alle pretendenti al successo finale. "Ancora adesso - spiega Gianpiero Lapomarda, 50 anni, avvocato - incontro ex giocatori di mio padre che lo ricordano sempre volentieri. Per noi, è motivo di grande soddisfazione". Lapomarda aveva allenato Ges, Gerardiana e Pro Victoria. Con il Ges aveva vinto il campionato Under 18 nella stagione 1988-1989. Come giocatore aveva militato nelle giovanili del Monza e aveva anche debuttato in prima squadra. Poi era stato anche al Palermo. Il Ges collabora all’organizzazione del Memorial. "Sempre volentieri - aggiunge Francesco Vincelli, presidente del Ges - ospitiamo questa manifestazione".