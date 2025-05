Memorial Walter Nicoletti: Torneo Giovanile di Calcio a Santarcangelo

Quarantotto squadre, 32 di Esordienti e 16 di Pulcini. Più di 800 piccoli atleti a correre incontro al pallone sui campi di Santarcangelo e dintorni, col ‘Valentino Mazzola’ base operativa. 140 le partite, 9 le regioni italiane rappresentate e una squadra estera presente, gli irlandesi del Balbriggan. È il ‘Memorial Walter Nicoletti’, che nella sua quarta edizione cresce e si amplia, sempre nel segno e nel nome di un maestro eterno di calcio e sport. Particolarmente significativo proprio il ‘Premio Mister Walter Nicoletti’, che andrà agli allenatori, uno per gli Esordienti e uno per i Pulcini, che si distingueranno come migliori educatori sportivi per "intelligenza emotiva e leadership, doti dimostrate e riconosciute attraverso una condotta esemplare". Giovedì presentazione e sfilata, da venerdì a domenica le partite, con l’ultima giornata dedicata anche a tutte le finali e alle premiazioni. Presenti anche sette società di Serie A come Atalanta, Fiorentina, Como, Inter, Lazio, Parma e Torino. L’albo d’oro segnala, nel 2024, una vittoria dell’Inter tra i Pulcini e della Fiorentina tra gli Esordienti. L’organizzazione è dello Young Santarcangelo.

"Il primo obiettivo era quello di portare Walter in società – racconta Nelson Nicolini, il presidente dello Young –, ma ci ha lasciato troppo presto. Vogliamo ricordarlo nei valori che ha sempre trasmesso: coraggio, cervello e cuore". I responsabili del torneo sono Alessia Gozi e Giacomo Santarini. A fare gli onori di casa il sindaco di Santarcangelo, Filippo Sacchetti. "È un momento molto importante per la città, uno dei principali eventi sportivi dell’anno – dichiara il primo cittadino –. Una grande manifestazione e un evento che ci consente anche di far conoscere la nostra città a tanta gente. Il tutto nel segno di Walter Nicoletti, che è stato un maestro". Quattro gironi da quattro squadre tra i Pulcini nella prima fase, con la seconda invece che vedrà le pari-classifica impegnate in scontri diretti. Otto gironi da quattro tra gli Esordienti, che vedranno invece una seconda fase che raggrupperà le prime due.

lo. za.