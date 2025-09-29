Mencagli non perdona. Il Montevarchi si salva

Montevarchi 1Trestina 1

MONTEVARCHI (4-2-3-1): Giusti; Menchetti, Siniega, Bassano (4’ Bigazzi), Cecconi; Lovari (54’ Galeota), Mattei; Kondaj (76’ Boncompagni), Bocci (76’ Tatti), Galastri (54’ Tommasini); Mencagli. All. Marmorini.

TRESTINA (4-3-3): Bonifacio; Ubaldi, De Meio, Scartoni, Giuliani; Mercuri (78’ Cuccarini), Ferrarese (62’ D’Angelo), Tolomello; Nouri (76’ Sensi), Ferri Marini, Priore (70’ Manfredi). All. Calori.

Arbitro: Meta di Vicenza(Longo-Monaco).

Reti: 16’ Nouri; 84’ Mencagli.

Note: Spettatori 600 circa. Angoli 5– 1. Ammoniti: Nouri e Ferrarese.

MONTEVARCHI – Un luogo comune del calcio recita che se due squadre si aggiudicano un tempo per uno spesso il verdetto è di parità. Non sembra sfuggire alla regola l’1-1 del Brilli Peri tra Aquila Montevarchi e Sporting Trestina, epilogo di una gara giocata meglio nella prima frazione dalla formazione degli ex Calori e Priore, mentre la ripresa ha visto prevalere i rossoblù, reduci dal successo di metà settimana con il Seravezza.

A dire il vero, però, in un confronto avaro di tiri in porta, l’assalto finale dei ragazzi di Marmorini, altro ex con Mencagli, avrebbe potuto riscrivere il risultato, complici un palo a portiere battuto di Tommasini e una chance colossale di Tatti, in pieno recupero. Riavvolgendo il nastro va detto che la gara era iniziata sotto i peggiori auspici per gli aquilotti, già decimati dagli infortuni di Francalanci, Nannini e Casagni e con Kondaj recuperato in extremis: anche Bassano, al 4’, si arrende per una botta alla schiera. Mancava, inoltre, la fantasia di Boncompagni, costretto in panchina da un problema ad una caviglia e rischiato solo a un quarto d’ora dalla fine. La sua assenza si è avvertita e, per inciso, la sfida ha preso subito una brutta piega, perché al 16’ gli umbri sono passati in vantaggio con Youssef Nouri che ha vinto il duello con Bigazzi e dopo una fuga di una trentina di metri ha fulminato Giusti con un destro chirurgico.

Gol preso con l’unico vero tiro in porta del Trestina nei 95’ minuti disputati e che fa male al team di casa che si scuote al 24’ quando la plastica rovesciata di Mencagli, imbeccato dalla torre di Kondaj, chiama Bonifacio al salvataggio di pugno. Uno squillo isolato, tanto che bisogna attendere il 45’ per vedere il destro di Bocci finire alto d’un soffio. Dal riposo torna un Montevarchi più convinto. Al pari ci vanno vicini Bocci (70’) e il nuovo entrato Tatti con un sinistro dal limite. Tocca, tuttavia, a Mencagli all’84’ firmare il pari con un colpo di testa potente sul cross di Cecconi. Ora l’Aquila ci crede. Coglie il palo con Tommasini e Siniega non riesce a ribadire in rete la respinta. Per questione di centimetri, poi, al 93’ Tatti non trova il varco giusto.

Giustino Bonci