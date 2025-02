Menghi, ds del chiesanuova. "Voglio una prova furente col Fabriano. C’è da rifarsi della figuraccia con il Tolentino»

"Il fatto che eravamo in vantaggio 0-1 ad Urbino domenica non conta, non vale. È stata giocata appena mezzora di gara e poi...chi ha visto niente?". L’ironia finale non cambia le cose, il direttore sportivo Ivan Menghi e la dirigenza del Chiesanuova sono ancora feriti dopo la Caporetto contro il Tolentino e pretendono la vittoria domenica nel match interno contro il Fabriano Cerreto. Il 22° turno di Eccellenza riserva una partita speciale, perché sarà la prima casalinga dopo l’omologazione del "Sandro Ultimi".

Menghi, contro un Fabriano Cerreto che ha 19 punti in meno, e 9 posizioni dietro e naviga dentro i playout, si può vincere. Anzi a questo punto si deve vincere?

"Più ancora della vittoria io voglio una prestazione grande, furente da parte dei ragazzi. In primis deve esserci questo dopo la figuraccia 1-5 col Tolentino, perché c’è modo e modo di perdere nel calcio. Mi auguro che due settimane dopo quella sbornia sia passata e ripeto, voglio la prestazione perché quella è sempre tutta tua, mentre la vittoria può giungere anche su episodi fortunati".

Tornando alla trasferta di Urbino, domenica non c’erano proprio gli estremi per continuare?

"No, la decisione dell’arbitro è stata giusta e inevitabile".

Utile se non altro che il recupero sia stato fissato già per mercoledì, è bene non tenere troppo a lungo l’asterisco in classifica?

"Sì sono d’accordo, meglio giocare prima possibile".

Andrea Scoppa