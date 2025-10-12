Menichini ad Ascoli con amarcord: "Per me sarà una partita diversa"

Se per il Pontedera la trasferta odierna con l’Ascoli è solo il confronto diretto numero undici della storia, per il 71enne allenatore granata Leonardo Menichini questo contro i bianconeri è un amarcord che va dritto dritto al cuore. "Ad Ascoli – racconta – ho giocato 4 campionati di Serie A (dal 1981 al 1985, ndr) anni trascorsi in una società splendida comandata da Costantino Rozzi ma soprattutto con un grandissimo allenatore come Carletto Mazzone. Ho dei ricordi belli della città e dei tifosi, ricordo quando ci siamo salvati allo spareggio-salvezza contro il Cagliari, vinto con un gran gol del mio amico Nicolini… Sono tutti ricordi belli e gioiosi, e tornare dove uno è stato bene, rivedere vecchi amici, anche se di tempo ce ne sarà poco, fa sempre piacere, anche se in quello stadio mi sono rotto un gamba contro il Verona. Però ho fatto 4 anni importanti, e questa per me è una partita diversa dalle altre".

Già nello scorso campionato però Menichini era tornato ad Ascoli con la casacca granata, riuscendo a portar via un 1-1 che oggi sottoscriverebbe più che volentieri: "Noi sappiamo che da ogni partita dobbiamo cercare di ricavare il massimo. Conosciamo il valore dell’Ascoli, che è una squadra che gioca bene e che è stata costruita per andare in una categoria che merita, perché ha disputato tanti anni di Serie A, e la Serie C non è una categoria che gli appartiene. Ci aspetta un gara difficile, che abbiamo però preparato bene". La squadra di Tomei sta andando veramente forte. E’ imbattuta, viene da cinque vittorie di fila, è terza in classifica, e in otto giornate ha subito una sola rete. "Servirà fare una gara sopra le righe per portare via qualcosa di positivo – osserva Menichini - poi vedremo cosa ci concede l’avversario. Dovremo giocare una partita super davanti a 15mila persone. Però noi abbiamo tanto entusiasmo, anche perché questo genere di partite, belle da vivere, si caricano da sole, e quindi dobbiamo tirare fuori il massimo. Le componenti per tenere una giusta concentrazione e un giusto atteggiamento ci sono". Anche il Pontedera (8 punti in 8 giornate) arriva comunque dalla buona prestazione di Gubbio, trasferta per la quale il tecnico aveva varato un inedito 3-4-1-2 che ha dato buoni frutti, come conferma l’1-1 finale. Tuttavia per Ascoli, dove mancherà lo squalificato Ladinetti, oltre all’infortunato Migliardi (rientra invece Tarantino), l’allenatore del Pontedera non dispensa certezze: "Ci sono da valutare alcune possibilità sia tattiche che di scelta di giocatori. Mi prendo fino a domani (oggi, ndr) per decidere, ma sono sicuro che chi andrà in campo darà il meglio". Inizio alle 17,30, dirige Vogliacco di Bari.

Probabile formazione (3-4-1-2): Biagini, Corradini, Pretato, Vona; Perretta, Manfredonia, Faggi, Bassanini; Scaccabarozzi; Vitali, Ianesi.

Stefano Lemmi